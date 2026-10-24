 Messina, riaprono le isole ecologiche cittadine

Messina, riaprono le isole ecologiche cittadine

Redazione

Messina, riaprono le isole ecologiche cittadine

sabato 24 Ottobre 2026 - 10:21

Erano chiuse dal 20 ottobre a causa del blocco degli autotrasportatori. Servizio regolare da lunedì 26

MESSINA – Dopo la chiusura degli ultimi giorni, le isole ecologiche cittadine riapriranno al pubblico da lunedì 26 ottobre. Lo ha comunicato Messina Servizi, informando la cittadinanza. La riapertura segue la chiusura temporanea disposta dal 20 ottobre a causa delle ripercussioni del fermo regionale dell’autotrasporto, che aveva compromesso il trasferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione e il regolare svuotamento dei cassoni.

“Con il ripristino delle condizioni operative necessarie – ha spiegato l’azienda -, sarà nuovamente possibile conferire i rifiuti presso i centri di raccolta, nel rispetto delle modalità previste per ciascuna struttura. Messinaservizi Bene Comune ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante questi giorni di disagio”.

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