Kart, a Messina si corre la seconda tappa della 2H Endurance Interprovinciale

Proseguono gli appuntamenti della manifestazione che si svolge tra Messina e Ispica

MESSINA – Al Kartodromo di Messina è tutto pronto per un nuovo ed esaltante appuntamento del Campionato Endurance Interprovinciale. Strategia, resistenza, velocità, sorpassi al limite e tanta adrenalina, con la voglia di vivere a pieno la propria passione. La 2H Endurance di oggi, sabato 24 ottobre, è organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, nell’ambito della collaborazione con il circuito Vincenza Ispica. Punti pesanti per il titolo in palio sul circuito di via Ayrton Senna, nelle tre categorie (F1, F2 e F3), in attesa della prova conclusiva del Campionato Endurance Interprovinciale prevista a Ispica il 31 ottobre.

Il programma della 2H Endurance Interprovinciale

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 14.30. Dopo il tradizionale briefing e il sorteggio elettronico dei kart, andranno in scena le qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance, in base alle posizioni e alle categorie d’appartenenza. Terminate le qualifiche, rientro ai box e nuovo sorteggio. Dal via saranno due ore di intense emozioni, sino alla bandiera a scacchi. Chiusura pit, da regolamento, nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25’. Il tempo massimo per ciascun pilota è dato dalla somma di ogni stint: 65’ (due piloti) per la 2H Endurance. La direzione gara si avvarrà dell’utilizzo del VAR per esaminare tutte le fasi e decidere, in merito agli episodi più controversi, circa le eventuali penalità da comminare.

La classifica parziale

In chiusura dell’evento saliranno sul podio i primi tre team classificati per ciascuna categoria (F1, F2, F3) e verranno premiati, inoltre, il pilota che ha ottenuto la pole position, il “best lap” assoluto della manifestazione e il “best quick change”. La prova è valida anche come quinto appuntamento del Campionato Endurance interno organizzato dal Karting Club Messina, il cui punteggio verrà attribuito utilizzando il simulatore di punti SWS calcolato al 100%. In classifica generale, tenendo conto delle gare disputate esclusivamente al Kartodromo di Messina, il team Gattopardo è attualmente in vetta alla F1 con 3709 punti, davanti a Trinacria RT (3510), Leopard (3429) e Kairos Team (3394). Nella F2 MRT Fire guida a 3838, seguito da Meta Racing (3665), Meta Racing One (3662) e Kairos Lady (3549). Nella F3 MRT Moon al comando con 3950 punti, poi MRT Ice (3789) e AMR Pulse (3589).