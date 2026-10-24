Messina, il PalaRitiro la giornata di apertura del campionato Under 14 Gold di Basket

La manifestazione sarà intitolata a Gaetano Gebbia e sarà conferita una borsa di studio a suo nome ad un neo allenatore

MESSINA – Un appuntamento a Messina per la pallacanestro siciliana, una giornata che unisce sport, crescita e passione per il basket domenica 25 ottobre alla palestra Comunale di Ritiro. L’impianto in gestione al Castanea Basket diventa palcoscenico dell’Opening Day del Girone B del campionato Under 14 Gold, una novità importante per il movimento cestistico siciliano, che inaugura la stagione con una giornata interamente dedicata ai giovani talenti.

Un evento dal significato ancora più profondo, intitolato alla memoria di Gaetano Gebbia, figura di rilievo della pallacanestro siciliana e nazionale, che ha dedicato la propria carriera alla crescita dei giovani, degli allenatori e dell’intero movimento cestistico. Cristina Correnti, presidente Fip Sicilia: “La scelta di intitolare la manifestazione a Gaetano Gebbia assume un particolare valore, legando il suo nome a una categoria nella quale l’attività sportiva riveste un ruolo centrale nel percorso di crescita dei giovani cestisti”.

“Nel corso dell’Opening Day – prosegue Correnti – sarà inoltre conferita la Borsa di Studio ‘Gaetano Gebbia’ a Giuseppe Costantino, che ha conseguito la qualifica di Allenatore Nazionale. Il riconoscimento vuole rappresentare un segno concreto di continuità con quei principi di competenza, impegno e responsabilità che hanno caratterizzato l’attività di Gaetano Gebbia e che costituiscono un patrimonio importante per il movimento cestistico”.

La presidente Correnti ha inoltre sottolineato la soddisfazione per questa doppia giornata di apertura, una novità importante per la Sicilia, ribadendo come la programmazione dei campionati giovanili Gold rappresenti una priorità del Comitato Regionale per elevare sempre più la qualità del basket isolano. Il Castanea Basket è orgoglioso di mettere a disposizione i propri impianti per ospitare questo importante appuntamento, contribuendo alla promozione del basket giovanile e alla valorizzazione delle nuove generazioni. “Un ringraziamento al Comitato Regionale FIP Sicilia per aver scelto la nostra società e la Palestra di Ritiro per questa importante manifestazione”, fa sapere la società ospitante.