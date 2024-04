Messina. Rifiuti a piazza Castronovo, identificati e denunciati i responsabili

Il monito di Messina Servizi: "Atti simili non resteranno impuniti"

MESSINA – La polizia municipale ha identificato e denunciato i responsabili dell’abbandono dei rifiuti in Piazza Castronovo.

L’area è stata completamente bonificata e la pulizia e il decoro sono stati prontamente ristabiliti grazie all’intervento degli operatori di Messina Servizi.

“Questo episodio – dice l’azienda – serve da monito per tutti: atti simili non resteranno impuniti. Vogliamo ricordare che il mantenimento del decoro urbano non è solo un compito delle autorità ma anche un dovere di ogni singolo individuo. Ogni gesto conta, e la responsabilità di custodire la bellezza di Messina è condivisa tra tutti noi”.

Anche il nostro giornale riceve quotidianamente segnalazioni dei cittadini sul tema.

