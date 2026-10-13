 Messina. Rifiuti bruciati e sostanze tossiche, responsabile denunciato e area sequestrata

Messina. Rifiuti bruciati e sostanze tossiche, responsabile denunciato e area sequestrata

Redazione

Messina. Rifiuti bruciati e sostanze tossiche, responsabile denunciato e area sequestrata

martedì 13 Ottobre 2026 - 18:30

Il fumo era arrivato fino alle case vicine

Un terreno privato utilizzato per la gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Gli agenti della Polizia Municipale hanno colto in flagranza un uomo che aveva predisposto un’area per la combustione dei materiali, finalizzata al recupero di metalli.

L’attività produceva emissioni tossiche e maleodoranti che raggiungevano le abitazioni vicine, creando una grave situazione di rischio per la salute pubblica e per la salubrità dell’aria e del terreno circostante. L’uomo è stato denunciato e l’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario.

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