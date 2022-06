Messina. Ripristino pavimentazione stradale: divieti di sosta e transito nelle vie Olimpia e Preitano - Tempostretto

Interventi di messa in sicurezza dell’impalcato del viadotto “Ponte sulla S.S. 114”

MESSINA – Il Servizio Mobilità urbana, per consentire interventi di ripristino della pavimentazione stradale in alcuni tratti delle vie Olimpia e Preitano, ha adottato limitazioni viarie. Saranno pertanto istituiti, da mercoledì 29 giugno all’8 luglio, nella fascia oraria 7.30-17.30, i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati dei tratti delle vie Olimpia e Preitano, di transito per semicarreggiata ed il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Lavori di ristrutturazione di una unità immobiliare in via Porta Imperiale

Istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di via Porta Imperiale, in corrispondenza del numero civico 5 ed il limite massimo di velocità di 30 km/h in via Porta Imperiale, nel tratto compreso tra via Faranda e piazza Lo Sardo.

Stallo di veicoli sul lato est di via Pepe

Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto l’istituzione di uno stallo di veicoli a servizio di persone diversamente abili, sul lato est di via Pepe.

Interventi di messa in sicurezza dell’impalcato del viadotto “Ponte sulla S.S. 114”

Per consentire al Cas interventi di messa in sicurezza dell’impalcato del viadotto “Ponte sulla S.S. 114” dell’A18 Me-Ct, sono previste limitazioni viarie. Pertanto da mercoledì 29 a sabato 2 luglio vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati; di transito veicolare, alternativamente per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà impegnata dagli interventi; il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata stradale; ed il limite di velocità di 30 km/h.

Lunedì 27 divieto di sosta e di transito veicolare in un tratto di via Monsignor D’Arrigo

Lunedì 27, dalle ore 9.30 alle 17, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in via Monsignor D’Arrigo, nel tratto compreso tra il viale Boccetta e la porta carraia del Comando Provinciale dei Carabinieri. Istituito inoltre il divieto di transito veicolare in via Sant’Andrea Avellino. Il provvedimento è stato adottato per consentire il posizionamento di un’autogru per operazioni di consegna.