Messina. Riqualificazione ex Iai, progetto affidato

La Città Metropolitana di Messina accelera sugli interventi di rigenerazione urbana dell’ex Istituto assistenza all’infanzia, una delle strutture che Palazzo dei Leoni ha destinato all’assistenza delle persone con disabilità o in condizione di fragilità, nell’ambito del progetto “Dopo di Noi”.

Gli uffici tecnici hanno assegnato la progettazione esecutiva alla “OperAzione s.r.l.” che, entro sessanta giorni, dovrà completare la redazione dei documenti richiesti che, dopo la necessaria verifica, consentiranno di avviare la fase esecutiva dei lavori.

Il progetto, che rientra nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si avvale di un finanziamento di 13 milioni 936mila euro, prevede la ristrutturazione dei due edifici, uno principale costituito dall’ex Brefotrofio e uno pertinenziale che coincide con l’ex lavanderia, e della sistemazione dell’area esterna.

In particolare, saranno realizzati 11 spazi polifunzionali distribuiti nei due piani (7 al piano terra e 4 al primo piano), una sala riunioni, 34 uffici (18 al piano terra e 16 al primo piano), servizi igienici, oltre a vari locali funzionali al compendio immobiliare.

Inoltre, tutte le strutture saranno adeguate alle più recenti norme antisismiche, verranno installati 85 pannelli fotovoltaici che garantiranno un notevole risparmio energetico e si procederà alla riqualificazione degli impianti esistenti.

“A Messina e provincia stiamo avviando una serie di interventi – ha sottolineato il sindaco metropolitano Federico Basile – che definiranno un nuovo futuro per le fasce deboli della nostra popolazione, affrancandole dal bisogno e dall’emarginazione. La struttura di via San Paolo non soltanto garantirà un’assistenza adeguata alle persone fragili, ma costituirà un supporto determinante a tutti quei nuclei familiari che convivono con il problema della disabilità”.