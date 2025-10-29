Messina. Rischio idrogeologico, via a interventi di disgaggio e rimozione massi

A Gesso, Acqualadrone, Cumia e Scoppo

Al via gli interventi di disgaggio e rimozione massi a Gesso (Contrada Castello), Acqualadrone (Via del Corsaro), Cumia e Scoppo.

“Ho firmato l’ordinanza per l’esecuzione di interventi urgenti di disgaggio e rimozione dei massi instabili e della vegetazione arbustiva lungo i versanti adiacenti alle strade comunali, fondamentali per mitigare il rischio e tutelare la pubblica incolumità. L’obiettivo è garantire la completa fruibilità e la sicurezza delle strade comunali interessate” – dice il sindaco Federico Basile.