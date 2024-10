Messina Risk Sis.ma 2024, dal 7 al 12 ottobre la settimana della sicurezza

S'avvicina la Settimana della sicurezza 2024 con 165 iniziative

MESSINA – Esercitazioni e più informazione tra i cittadini per prevenire i pericoli. Dal 7 al 12 ottobre “Messina Risk Sis.ma 2024” è in programma per la XIII edizione della Settimana della sicurezza. Incontri, convegni e altre attività, “per le buone pratiche di Protezione civile rivolte alla cittadinanza”, su iniziativa dell’amministrazione comunale. In totale, 165 iniziative. Giovedì a Palazzo Zanca, con l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, hanno presentato la Settimana della sicurezza l’esperto al ramo Antonio Rizzo, che segue la direzione e il coordinamento delle esercitazioni e delle attività programmate, il dirigente del servizio regionale di Protezione civile Bruno Manfrè e rappresentanti delle associazioni di volontariato e del Gruppo comunale di Protezione civile.

L’evento è organizzato a Messina, nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione civile 2024, “con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare la collettività sui temi di protezione civile e sulle buone regole da adottare, incentivando nei cittadini le azioni che ciascuno può e deve compiere per contribuire alla riduzione del rischio per fare scelte consapevoli, prepararsi all’emergenza, affrontarla e superarla”.

L’assessore Minutoli ha messo in evidenza: “Il nostro sistema di Protezione civile è cresciuto parecchio sia nella fase preventiva che in quella operativa. La Settimana della Sicurezza si inserisce nel quadro delle attività fondamentali in un territorio cittadino e provinciale come il nostro che si espone a varie criticità. Conoscere le problematiche esistenti e creare le condizioni di prevenzione è indispensabile in quanto, dopo un evento, purtroppo si possono classificare soltanto i danni; é opportuno quindi creare i presupposti concreti per interventi mirati e qualificati e una popolazione consapevole. Ringrazio la Protezione civile regionale, gli enti, le associazioni di volontariato e gli uffici comunali che a vario titolo contribuiscono alla buona riuscita degli eventi organizzati”.

Il dirigente Manfrè ha evidenziato come si tratti per tutti “di un ulteriore momento di confronto e di sviluppo. L’Amministrazione comunale, con il supporto del dipartimento regionale di Protezione civile, prosegue nelle attività di formazione, informazione ed esercitative, dando continuità a quelle azioni che fanno crescere l’intero sistema”.

165 eventi a Messina nel segno della sicurezza

L’esperto comunale Rizzo ha presentato i contenuti della Settimana della Sicurezza, sottolineando che sarà “un’attività complessa che comprende 165 eventi in altrettanti scenari in tutte le zone della città, con il coinvolgimento delle scuole, dell’Università degli Studi di Messina, della Marina Militare, delle strutture sanitarie, della sala operativa del 118 e degli enti cittadini. Giovedì 10 e venerdì 11 la colonna mobile del Comune allestirà il campo al PalaRescifina che diventerà area di ammassamento e di tutte le risorse di emergenza disponibili nella città di Messina (Vigili del Fuoco, dipartimento regionale di Protezione civile, Brigata Aosta, Mise, Corpo forestale, Croce rossa, Associazioni di volontariato di protezione civile).

La coordinatrice del gruppo comunale di Protezione civile Sabrina Palumbo ha dichiarato a sua volta: “La Settimana della Sicurezza, che riveste una funzione fondamentale nelle attività di Protezione civile, si svilupperà in sei giorni e rappresenta una grande occasione esercitativa al culmine di un percorso che in estate ha visto il COC, in prima linea, per 42 giorni, in occasione dell’emergenza acqua”. Presente anche il coordinatore della funzione 3 Orazio Puleio, che ha diretto la preparazione degli scenari dell’evento.

