Messina. Ruba 4 bottiglie di olio, arrestata e liberata titolare di un negozio - Tempostretto

Bloccata all'uscita dai carabinieri

Ha 48 anni la donna fermata dai Carabinieri ieri sera per il furto a un supermercato della zona sud. In borsa aveva 4 bottiglie di olio del valore di 15 euro l’una e si stava allontanando senza pagare. Poiché nei giorni precedenti era stata notata a gironzolare tra gli scaffali e in concomitanza era mancata della merce, i dipendenti hanno chiamato i militari che l’hanno fermata e perquisita. Ha ammesso subito di aver rubato la merce ed è andata ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Comparsa davanti alla giudice Maccarrone che ha convalidato il fermo, è stata già rimessa in libertà. Dopo essere esplosa in un pianto a dirotto la donna, che è titolare di un esercizio commerciale e abita in pieno centro cittadino, ha spiegato di possedere diversi appartamenti ma di aver compiuto il gesto nell’intenzione di aiutare gente povera. In virtù degli accertamenti “precedenti” e delle telecamere di sicurezza del supermercato che l’hanno inquadrata chiaramente, il pubblico ministero Piero Vinci ha chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento al supermercato.

Avvocati Mannuccia

L’avvocata Giulia Mannuccia (nella foto insieme al collega Giovanni Mannuccia), che la difende, ha chiesto ed ottenuto l’esclusione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede ed ha ottenuto che venisse rilasciata. Il processo per direttissima sarà celebrato ad aprile del prossimo anno.