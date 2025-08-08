Messina. Ruba in un supermercato e minaccia il titolare con un coltello, arrestato

La fuga dopo la rapina e poi l'intervento delle Volanti in centro città. Lesioni a un agente durante la cattura. Indagini su altri furti e tre arresti negli ultimi 10 giorni

MESSINA – Prendeva delle merci dagli scaffali e le nascondeva in una borsa. Il titolare di un supermercato a Messina, in centro, se n’è accorto e l’uomo, un 26enne messinese, lo ha minacciato con un coltello a serramanico per tentare di guadagnarsi la fuga a bordo di una bici. Diramate le ricerche, gli agenti delle Volanti della polizia lo hanno individuato e arrestato in flagranza di reato. Il 26enne ha fatto resistenza all’arresto. Sono stati momenti concitati. Anche il coltello utilizzato per la rapina, gettato dal fuggitivo sotto un’auto in sosta, è stato successivamente recuperato e sequestrato dagli agenti. Il 26enne dovrà rispondere di rapina impropria aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’immediata perquisizione ha consentito di trovare, nella busta che aveva con sé, non solo la merce rubata poco prima al supermercato, ma anche altri oggetti. E ora partiranno altre indagini in relazione ad altri possibili furti.

L’uomo è ora agli arresti domiciliari in attesa di convalida da parte del Gip.

Intanto, a seguito della intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal questore Annino Gargano per il periodo estivo, negli ultimi 10 giorni è avvenuto l’arresto in flagranza di reato di 3 soggetti e la denuncia a piede libero di altri 10 soggetti.



Le Volanti impegnate sul territorio hanno proceduto al controllo di 1.484 persone e di 542 veicoli, nonché a segnalare alla autorità amministrativa 9 soggetti trovati in possesso di stupefacente per uso personale. Il tutto negli ultimi 10 giorni.