 Messina Rugby esordio in casa il 19 ottobre contro Benevento

Messina Rugby esordio in casa il 19 ottobre contro Benevento

Simone Milioti

Messina Rugby esordio in casa il 19 ottobre contro Benevento

Tag:

martedì 12 Agosto 2025 - 15:31

Il campionato di serie B vedrà i peloritani impegnati in diciotto giornate, le rivali sono a maggioranza romane, il derby con gli etnei alla terza

MESSINA – Svelati i calendari della prossima serie B nazionale di rugby. Ai nastri di partenza del torneo, nel girone 5, la formazione peloritana che se la vedrà contro le romane Frascati, Villa Pamphili, Nuovo Salario, Primavera Rugby, Unione Capitolina, ancora Us Benevento, Tigri Bari, Syrako Club e Cus Catania.

Il campionato inizierà il 19 ottobre in casa per i peloritani contro il Benevento, seguirà la settimana successiva la trasferta contro Villa Pamphili, mentre già alla terza giornata il due novembre ci sarà il derby contro il Cus Catania, quella successiva l’altro derby siciliano con la formazione di Siracusa. Nove giornate nel girone d’andata e nove nel girone di ritorno con la certezza che non ci sarà alcune retrocessione. Le prime classificate dei cinque gironi saranno direttamente promosse mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i playoff per ulteriori tre promozioni in serie A gruppo 2.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Il ponte, il “Salva Contesse” e l’occasione (finora) persa del passante ferroviario di Messina
“A San Michele, Scala Ritiro e Badiazza il servizio di raccolta rifiuti è discontinuo”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED