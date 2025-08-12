Messina Rugby esordio in casa il 19 ottobre contro Benevento

Il campionato di serie B vedrà i peloritani impegnati in diciotto giornate, le rivali sono a maggioranza romane, il derby con gli etnei alla terza

MESSINA – Svelati i calendari della prossima serie B nazionale di rugby. Ai nastri di partenza del torneo, nel girone 5, la formazione peloritana che se la vedrà contro le romane Frascati, Villa Pamphili, Nuovo Salario, Primavera Rugby, Unione Capitolina, ancora Us Benevento, Tigri Bari, Syrako Club e Cus Catania.

Il campionato inizierà il 19 ottobre in casa per i peloritani contro il Benevento, seguirà la settimana successiva la trasferta contro Villa Pamphili, mentre già alla terza giornata il due novembre ci sarà il derby contro il Cus Catania, quella successiva l’altro derby siciliano con la formazione di Siracusa. Nove giornate nel girone d’andata e nove nel girone di ritorno con la certezza che non ci sarà alcune retrocessione. Le prime classificate dei cinque gironi saranno direttamente promosse mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i playoff per ulteriori tre promozioni in serie A gruppo 2.