Messina Rugby sconfitto a L'Aquila nell'ultima trasferta stagionale - Tempostretto

Pesante 67-7 che fotografa la partita che ha visto in campo solo L'Aquila. Domenica prossima Messina Rugby chiude in casa contro la capolista del girone

L’AQUILA – Senza attenuanti, senza alibi di assenze, pressoché in formazione tipo, il Messina ha probabilmente giocato la peggiore partita della stagione segnando un brutto passo indietro rispetto alle ultime, più che incoraggianti, performance. Il risultato de L’Aquila 67-7 è una sconfitta nettissima, per i peloritani gli unici punti arrivano dalla meta di Stilo trasformata da Solano.

Il rendimento fuori casa resta quindi il vero tallone d’Achille della squadra, con una classifica che non rende merito all’impegno profuso in prima battuta dagli stessi atleti e dallo staff, con prestazioni che non corrispondo al valore della squadra. La stagione si concluderà domenica 14 maggio, quando in casa, all'”Arturo Sciavicco” arriva la capolista e fresca neo promossa Roma Rugby.

Tabellino L’Aquila – Messina

Marcatori: L’Aquila: Mete Pupi, Di Marco, Niro, Alfonsetti (2) Petrolati (3), Suarez (2). Tr Pupi (8/10). Messina Meta Stilo, tr Solano.

L’Aquila: Pupi, Alfonsetti, Di marco, Capocaccia, Tasca, D’Antonio, Petrolati, Suarez, Pietrinferni, Rosone, Bologna, Centi, Sacco, Lepidi, Sebastiani. Di Febo, Iezzi, Breglia, Fiore, Niro, Daniele, Antonelli.

Messina Rugby: Ouedraogo, Irrera, Kese, Quaranta, Bianco, Solano, Spadaro Gabr., Spadaro Gaet., Tripodi, Mangano, Tornesi, Hasanoviq, Maggio, Rizzo, Durante. Caffarelli, De Meo, Stilo, Privitera, Vento, Perri.

Arbitro: Valerio Grillo di Rieti.