Messina. Sabato 21 giugno la Festa Italiana della Musica 2025

L'evento festeggia con la musica il solstizio d'estate

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha iscritto la città di Messina tra i comuni italiani che propongono a livello locale la “Festa Italiana della Musica”, edizione 2025. L’evento, co-organizzato dal Comune di Messina e dalla Fondazione Messina per la Cultura, si svolge sabato 21 giugno, per festeggiare con la musica il solstizio d’estate. Obiettivo della Festa della Musica è diffondere i valori della musica e le esibizioni degli artisti rese, per principio, all’insegna della gratuità.

L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’assessorato alla Politiche Culturali, e la Fondazione Messina per la Cultura hanno coordinato il calendario degli spettacoli e delle esibizioni proposti in varie location in collaborazione con il Conservatorio Arcangelo Corelli, la Brigata Meccanizzata Aosta, la Biblioteca Regionale e il Teatro di Messina ente autonomo regionale.

La Giornata Europea della Musica nacque a Parigi il 21 giugno 1982 prevedendo, su tutto il territorio francese, l’esibizione di musicisti giovani e meno giovani nelle piazze, negli spazi urbani e nei giardini. Dal 1985 si celebra in quasi tutte le città europee; in Italia arrivò prima a Roma e poi a Napoli ed è promossa dal consiglio dei Ministri e dal ministero della Cultura con l’adesione di numerosi comuni italiani.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

PIAZZA DUOMO – ore 11.30

Intervento musicale della Banda della Brigata Meccanizzata Aosta.

S. MARIA ALEMANNA – ore 17

SCUOLE IN MUSICA, a cura di Progetto Suono con la partecipazione degli Istituto Scolastici AINIS, BISAZZA, PAINO, CANNIZZARO, GALATTI, PARADISO e dell’ACCADEMIA ON STAGE.

PALACULTURA AUDITORIUM – ore 18

Classica & Cinema – Orchestra Sinfonica Giovanile di Messina

Direttore Nazzareno De Benedetto

Tutor d’orchestra: Giovanni Alibrandi, Cettina De Benedetto, Daniele Testa, Daria Grillo, Roberto Salmeri. Con la partecipazione straordinaria di The Gabriels.

TEATRO VITTORIO EMANUELE, SALA LAUDAMO – ore 18.30

Concerti a cura dell’Ente Teatro, Conservatorio A. Corelli e Liceo Musicale “E. Ainis”.

PIAZZA CAIROLI – ore 19

Intervento musicale della Banda della Brigata Meccanizzata AOSTA.

PIAZZA LO SARDO (Del Popolo) – ore 19.30

POPOLI IN FESTA, a cura di MP Eventi.

Con la partecipazione delle Comunità Etniche locali

PALACULTURA ARENA CICCIO’ – ore 20

LA MUSICA PER LA LINGUA SICILIANA, a cura dell’Associazione ARB e AUCLIS.

Con la partecipazione di Sicilia e Dintorni, Sarva la Pezza, Barbara Arcadi, Enzo Caruso, Adriana Salemi, Filippo Cavallaro.

BIBLIOTECA REGIONALE, Sala Lettura – ore 10 e ore 17.30

Incontri di studio con momenti laboratoriali e performance musicale dal vivo serale.