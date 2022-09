Messina. Sabato l'ottava edizione della "Mostra cinofila amatoriale" - Tempostretto

L'evento si svolgerà a partire dalle 17 nell'ex parcheggio del Duomo

MESSINA – Patrocinata dal Comune di Messina, si terrà sabato 17 settembre, dalle ore 17, nell’ex parcheggio del Duomo di Messina, l’ottava edizione della “Mostra Cinofila Amatoriale”, organizzata da Soccorriamoli Odv, affiliato Fisa, d’intesa con l’Assessore con delega alla Dimora per gli Animali Massimiliano Minutoli. Nel corso dell’evento sono previsti la mostra cinofila amatoriale per cani meticci e di razza, la sfilata dei bambini con il proprio pet a cui sarà dato un premio di partecipazione, la presentazione di cani in cerca di adozione, dimostrazioni di collaborazione cinofila con l’associazione Carolina, di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare veterinaria. L’inizio delle iscrizioni avverrà dalle ore 17.30.