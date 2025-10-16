Messina. Sabato sciopero dei vigili del fuoco

Ecco le motivazioni rivendicate dai sindacati Cgil, Cisl e Uil

Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uil Pa Vvf hanno indetto uno sciopero provinciale dei vigili del fuoco sabato 18 ottobre 2025, che interesserà tutte le sedi del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina.

Anche durante lo sciopero, i vigili del fuoco saranno pronti ad intervenire per le richieste di soccorso che dovessero arrivare.

Tra le motivazioni dello sciopero:

il mancato rinforzo del dispositivo di soccorso provinciale durante la campagna anti incendi boschivi in particolari giornate, nonostante le indicazioni della Direzione regionale Vvf;

il mancato rispetto dei numeri minimi, già ridotti dallo stesso comandante;

il mancato richiamo in servizio di personale per rimpiazzare squadre richieste ed inviate in altri Comandi della regione per emergenze.

“Tutto ciò nonostante il territorio di competenza del Comando di Messina si estenda per circa 200 km lungo le coste tirrenica e ionica, attraversando i rilievi dei Nebrodi e dei Peloritani, con oltre l’80% dell’area caratterizzata da forti pendenze e tempi di percorrenza per i mezzi di soccorso che possono superare anche le due ore. Un’area complessa, più volte colpita da gravi emergenze legate a dissesti idrogeologici e incendi di vasta portata. Per tali motivi riteniamo non si possano tollerare riduzioni del dispositivo di soccorso. Questa condizione di lavoro, messa in atto dall’attuale dirigenza, non può essere più accettabile”.