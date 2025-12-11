 Messina. Saldo Tari in scadenza a fine dicembre: ecco come pagare

Redazione

giovedì 11 Dicembre 2025 - 13:50

In caso di difficoltà di accesso al Portale tributario, i cittadini potranno richiedere un duplicato dell'avviso di pagamento

MESSINA – Nei giorni scorsi un messaggio inviato tramite App IO ha informato i cittadini di Messina della disponibilità del saldo TARI 2025 e della relativa data di scadenza fissata al 30 dicembre 2025. Il versamento può essere effettuato tramite il sistema PagoPA. È inoltre attivo il Portale tributario del cittadino, raggiungibile a questo link e al quale si accede tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Attraverso il Portale è possibile consultare e scaricare i documenti relativi alla TARI ed effettuare direttamente il pagamento tramite PagoPA.

Servizio “ristampatari” – Richiesta duplicato avviso

In caso di difficoltà di accesso al Portale, è possibile richiedere un duplicato dell’avviso inviando una mail a: ristampatari@comune.messina.it. Non è possibile inviare la richiesta tramite PEC perché le PEC non vengono processate dal sistema. La richiesta deve pervenire esclusivamente da una casella di posta elettronica ordinaria. Il servizio, inoltre, è semi-automatico. Le e-mail vengono elaborate da un sistema informatico che processa automaticamente le richieste.

Per garantire una gestione corretta e tempi di risposta adeguati, è necessario attenersi alle istruzioni di seguito riportate:
1.  Inserire il codice fiscale completo (senza spazi) nell’oggetto o nel corpo della mail.
     Allegare un documento di riconoscimento valido.
2.  Non utilizzare canali diversi dalla mail ordinaria: richieste pervenute tramite PEC o con modalità differenti verranno automaticamente cestinate.
3.  È possibile indicare nella stessa mail la volontà di utilizzare l’indirizzo mittente come recapito per la futura ricezione della documentazione TARI.

