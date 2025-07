Messina. “Salute è giustizia sociale”, incontro sul sistema sanitario pubblico

Il Partito democratico organizza oggi un confronto al Giardino Corallo, tra stato d'attuazione del Pnrr e ruolo delle Case della comunità

MESSINA – “Sanità di prossimità. Salute è giustizia sociale”. Si terrà stasera alle 18, al Giardino

Corallo di Messina, in via Boner n. 45, un incontro promosso dal Partito democratico sul tema della sanità in Sicilia, con particolare attenzione alla situazione nella provincia di Messina. Sottolinea il Pd: “Un’occasione di confronto aperto con operatori, rappresentanti sindacali e istituzioni, per discutere di criticità e prospettive del sistema sanitario pubblico e di prossimità, anche alla luce delle opportunità

offerte dal Pnrr.

Interverranno Nina Santisi, direttrice Uoc Servizio Psicologia Asp Messina – sul tema

delle Case della comunità e partecipazione civica; Stefania Radici, segretaria confederale Cgil Messina – per un focus sullo stato di attuazione del Pnrr a Messina; Roberto Licitra, medico di medicina generale – che parlerà del ruolo dei Mmg (medici di Medicina generale) nelle Case della Comunità e nelle Aggregazioni funzionali territoriali.

A introdurre i lavori saranno Armando Hyerace, segretario della Federazione provinciale del Pd di Messina, e Calogero Leanza, deputato regionale Dem e vicepresidente della commissione Sanità all’Ars.

Antonio Monforte, del dipartimento Salute e Sanità Pd Messina, modererà l’incontro. Le conclusioni saranno affidate a Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità della Segreteria nazionale, e a Anthony Barbagallo, segretario regionale in Sicilia.

“L’incontro del 7 luglio è aperto alla cittadinanza, agli operatori sanitari, alle associazioni e a tutti coloro che nutrono interesse verso futuro della sanità pubblica”, viene evidenziato.

