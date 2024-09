Messina, sasso contro un bus. Autista spaventato ma illeso

Ad agire un gruppo di ragazzini. Per fortuna il mezzo Atm era vuoto

Un gruppo di ragazzini oggi pomeriggio ha preso di mira un bus elettrico dell’Atm, colpito con un sasso. Per fortuna in quel momento non c’erano passeggeri sul mezzo, l’autista è illeso anche se spaventato, ma un vetro è andato in frantumi.

E’ accaduto intorno alle 16, il mezzo della linea 7 (Zafferia) si stava dirigendo verso il capolinea Villa Dante quando improvvisamente è stato preso di mira dal gruppetto di giovani che con un sasso hanno mandato in pezzi un vetro laterale.

“Siamo sconcertati – commentano il sindaco Federico Basile e il presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna – per la frequenza con cui si ripetono atti vandalici contro beni comuni e che mettono a repentaglio anche l’incolumità pubblica”.

“L’episodio di oggi – aggiunge il presidente Campagna – è particolarmente grave perché, oltre a danneggiare l’autobus, i sassi avrebbero potuto colpire e ferire il nostro autista o le persone a bordo qualora l’autobus non si fosse svuotato poco prima” .

“Atm spa denuncerà l’accaduto alle forze dell’ordine, con la speranza che chi ha compiuto questo gesto sconsiderato venga individuato e punito. Esprimo, infine, massima vicinanza al nostro operatore di esercizio per questo triste episodio accaduto mentre era in servizio”, conclude il presidente.



