Piscina Cappuccini. Le società possono fare richiesta di utilizzo entro il 20 febbraio

venerdì 13 Febbraio 2026 - 09:20

Domande solo via pec indicando giorni, orari e corsie desiderate

MESSINA – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione per l’utilizzo della vasca esterna della Piscina Cappuccini per l’anno 2026. Possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni e discipline associate al Coni, in via prioritaria. Le domande devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante, corredate di copia del documento d’identità e della polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni.

Gli spazi possono essere richiesti dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle 22, indicando giorni, orari e corsie desiderate. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 20 del 20 febbraio 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, indirizzate al Dipartimento Servizi alla Persona e/o alla Messina Social City. Decorso il termine, le domande saranno esaminate per una corretta programmazione dell’utilizzo dell’impianto, e i piani verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente con atto dirigenziale. Le assegnazioni saranno vincolanti e non potranno essere modificate rispetto a giorni, orari o spazi concessi. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Deliberazione di Giunta Comunale numero 222 del 24 aprile 2018.

Il Comune di Messina si riserva la facoltà di revocare o prorogare l’avviso qualora necessario.

