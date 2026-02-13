Via Macello Vecchio, lavori al 95 %. Tutti gli aggiornamenti sul risanamento

Attività in corso per Salita Tremonti, via delle Mura, parco Magnolia e anfiteatro di Camaro San Paolo

In dirittura d’arrivo la riqualificazione di via Macello Vecchio. L’impresa Emma Lavori Coop ha completato il 95% dell’opera trasformando l’ex baraccopoli addossata alle storiche mura di Carlo V in un meraviglioso giardino con percorso pedonale, ampia arena e spazi per eventi, spettacoli e momenti d’incontro. Gli ultimi interventi previsti necessitano di alcuni giorni consecutivi di bel tempo per consentire la posa dell’ultimo tratto di pavimentazione ed il maltempo ha rallentato i lavori che comunque sono ormai in fase di completamento. Per il sub commissario Santi Trovato la rigenerazione di via Macello Vecchio (che il consiglio comunale ha deciso di intitolare a Caravaggio) rappresenta un fiore all’occhiello ed un importante esempio di trasformazione e valorizzazione del territorio. L’importo complessivo dei lavori è di circa un milione e 200 mila euro.

SALITA TREMONTI

Ripresi i lavori di realizzazione del parco urbano di Salita Tremonti a Giostra. Gli interventi, ad opera della Emma Lavori coop, interessano un’area di 4.400 metri quadri per un importo al netto del ribasso d’asta di 809mila 434 euro e prevedono spazi attrezzati, percorsi pedonali, implementazione delle aree a verde ed alberatura. Prevista zona ludica comprendente un mezzo campo da basket, un’area per attrezzature ginniche ed un’area prato per la collocazione di attrezzature per l’allenamento cardio, due campi da bocce e tre tracciati per la corsa. Al momento i lavori sono al 75% ed il completamento è previsto per il 30 marzo.

VIA DELLE MURA

Nelle prossime settimane potrà essere demolita l’ultima baracca di via delle Mura. L’immobile è stato liberato e la famiglia che vi risiedeva è già nella nuova casa. Gli uffici commissariali stanno perfezionando il bonario componimento con il nucleo familiare e nel contempo sono state anche avviate le procedure per staccare i sottoservizi e consentire la demolizione. In vista della riqualificazione dell’area (previsti lavori di ampliamento della strada, realizzazione di marciapiede e spazi a verde) si stanno acquisendo i pareri previsti.

PARCO MAGNOLIA

Entro fine febbraio gli uffici commissariali trasmetteranno al Dipartimento regionale Acque e Rifiuti la proposta progettuale per la bonifica, che verrà eseguita contestualmente alla riqualificazione dell’area ex Volano a Giostra denominata “Parco Magnolia”. Il progetto, per un importo complessivo di oltre due milioni e seicentomila euro (circa due milioni a base d’asta), prevede il recupero dell’intera area, attraverso interventi a salvaguardia della secolare Magnolia, il restauro e la tutela dei resti della Villa De Gregorio e la realizzazione di uno spazio pubblico destinato alla fruizione, ai giochi, allo sport ed alla socializzazione. Rup architetto Danilo De Pasquale, durata dei lavori 574 giorni.

ANFITEATRO CAMARO SAN PAOLO

Ultimi passaggi per la pubblicazione, entro fine febbraio, del bando per l’anfiteatro di Camaro San Paolo. Anche questa è per il sub commissario Santi Trovato un’importante opera di riqualificazione del territorio che darà alla città uno spazio da vivere per molteplicità di occasioni, dallo sport all’associazionismo, dagli spettacoli agli eventi. Il progetto di completamento e rifunzionalizzazione prevede al piano terra dell’arena (struttura da 500 posti) l’inserimento di funzioni, quali spazi per le associazioni della Municipalità e una sala multifunzionale, che possano fungere da presidio costante per la piazza e il parco adiacenti sui quali si estendono con i rispettivi dehors. La cavea dell’arena si affaccia su un palcoscenico circolare, uno spazio che potrà ospitare spettacoli, cinema all’aperto ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, ma che, nella quotidianità, diventa un parterre per gli incontri e gli sport di quartiere dove, grazie al disegno a terra delle linee dei diversi playground, i ragazzi potranno giocare a basket come a calcetto o a pallavoolo, animando uno spazio pubblico che per sua natura deve essere vitale e vissuto.

Importo dell’opera un milione e 900 mila euro. Rup ingegnere Giuseppe Frigione. I tempi di completamento, dalla data di avvio lavori, sono di 212 giorni.