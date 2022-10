Sul posto ambulanze del 118 e Polizia municipale

MESSINA – Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sul viale Annunziata, all’imbocco della galleria S. Jachiddu che conduce allo svincolo autostradale di Giostra. Per cause ancora da chiarire, un’auto e uno scooter sono entrati in contatto. L’auto si è ribaltata su un fianco, mentre ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale per i rilievi.