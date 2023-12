Messina. Scontro auto-scooter in via Cavour, ferito uno studente - Tempostretto

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo, presumibilmente contromano, la corsia riservata ai bus

MESSINA – Uno studente minorenne è rimasto ferito questa mattina in uno scontro auto-scooter sulla via Cavour. Seconda una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane a bordo del mezzo a due ruote stava percorrendo, presumibilmente contromano, la corsia riservata ai bus, quando si è scontrato – all’altezza di via San Camillo – con un’auto che stava per svoltare a sinistra. Nell’impatto il giovane ha riportato la peggio.

Soccorso prima dai passanti e poi dal 118, è stato trasportato in ospedale. Lo studente ha riportato la frattura di una gamba. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.