L'incidente è avvenuto stasera. I feriti sono stati trasportati in due ospedali

MESSINA – Un incidente all’incrocio del viale Giostra con via Garibaldi. Un impatto strasera fra due motorini. I feriti sono tre: due sono stati trasportati al Piemonte e uno al Policlinico di Messina. Le loro condizioni, allo stato attuale, non dovrebbero essere gravi.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale, oltre agli operatori del 118 per i soccorsi.

Indagini in corso sulla dinamica. Dopo l’incidente non sono mancati i disagi nella circolazione.