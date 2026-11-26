L'opera della giovane regista messinese è stata premiata nell'ambito del concorso "Prospettive", dedicato agli under 35

MESSINA – “Briciola!”, il “desktop documentary” realizzato dalla giovane regista messinese Martina Bertuccio, ha ricevuto il Premio della Giuria 2026 nel concorso Prospettive al Filmmaker Festival di Milano. La produttrice ha ricevuto il riconoscimento domenica 22 novembre, scelta dalla giuria composta da Giacomo Bolzani, Sofia Merelli e Noah Zoratti.

Il concorso “Prospettive” per gli under 35

Il concorso Prospettive è dedicato ai giovani cineasti under 35. Bertuccio si è distinta con la sua opera tra altri documentari d’autore, film sperimentali e opere varie. Oltre al Premio della Giuria, nella sezione Prospettive è stato assegnato anche il Premio Nicola Curzio. A vincerlo l’opera “Per rimanere insieme” di Diego Fossati, Claudia Poli e Giulia Brusco.

“Briciola!” vince: la motivazione della giuria

Per i giurati “Briciola!” è un’opera da premiare perché “in un’epoca dominata dalla solitaria fotografia da social, spesso ridotta a una costante ricerca di validazione, l’opera mette a fuoco il valore insostituibile dello sguardo familiare: imperfetto, intimo e capace di custodire l’essenza autentica di chi viene ritratto. Sul piano formale, l’opera si distingue per un linguaggio cinematografico originale, attraverso un montaggio polifonico dove i materiali d’archivio analogici dialogano e si scontrano con le estetiche frammentate del digitale”.

Bertuccio: “Molto emozionata

Bertuccio ha raccontato: “Sono molto emozionata e felice di aver ricevuto questo riconoscimento. La motivazione data dalla giuria mi ha colpita positivamente. Perché, fin dall’inizio, la mia paura nel fare un film autobiografico sulla rappresentazione e sull’esibizione di sé era che l’opera potesse essere percepita come narcisistica ed egoriferita, che parla solo a chi la fa e finisce per allontanare lo spettatore invece di avvicinarlo. L’ho detto anche alla premiazione: ho messo subito sul tavolo questo rischio e la volontà di arrivare a più persone possibile, di andare oltre la mia vita personale”.

La regista: “Un modo per accedere alla vita degli altri”

“Per questo sono felice che sia stato riconosciuto ciò – ha aggiunto -. E, non da meno, il lavoro tecnico, che è stato un mezzo sia per dare prova della mia idea di stile, linguaggio e tono, sia per sfidare le possibilità del dispositivo, adattando il più possibile il linguaggio cinematografico al computer (trattandosi di un desktop documentary)”. E questo “per fare del film un modo di accedere anche alla vita degli altri, soprattutto della mia generazione, che quei dispositivi li ha usati nel corso degli anni come me”.

La messinese oggi è una produttrice freelance

Nel giugno 2025 Tempostretto aveva raccontato la storia della messinese, oggi produttrice freelance. Il cortometraggio è stato realizzato in coproduzione con Eclettica e distribuito dalla stessa Bertuccio con Allegorie Film. Qui il trailer dell’opera e la pagina Instagram della regista. Sulla pagina Filmmaker festival, invece, tutte le informazioni e i premi dell’edizione 2026.