Da lunedì via alla soluzione temporanea per far fronte al pensionamento della professionista che attualmente "copriva" il villaggio

MESSINA – Una “zona carente” da marzo, con “obbligo di apertura studio” nella zona di Torre Faro, per far fronte al caso del pensionamento dell’attuale pediatra. E prima una soluzione temporanea, a partire già da lunedì. La questione della carenza dei pediatri tiene banco nei villaggi della zona nord di Messina ed è stata rilanciata nei giorni scorsi dal deputato regionale Calogero Leanza e dal consigliere della VI Municipalità Antonio Lambraio. Delle possibili soluzioni si è parlato in settima commissione, con la presidente Antonella Feminò a convocare l’Asp, rappresentata dal direttore dell’Unità operativa complessa Carmelo Crisicelli e da Alessia Basile e Fabrizio Locandro, collaboratori amministrativi. Presenti anche il presidente della VI circoscrizione Sacha Cardile e la consigliera Francesca Mancuso.

Il caso di Torre Faro e la “zona carente” da marzo.

Qual è, quindi, il tema? La carenza di pediatri, già problematica in una città così grande come Messina, è diventata ancor più grave a Torre Faro con il pensionamento della pediatra che serviva i villaggi della zona nord. Da lunedì dovrebbe essere garantito il servizio con un sostituto a incarico temporaneo, in attesa dell’apertura della pratica relativa alla “zona carente” di cui ha parlato l’Asp in commissione. Il problema, però, resta. Perché come hanno sottolineato diversi consiglieri comunali, i pensionamenti potrebbero avvenire domani in altre aree. Ciò che servirebbe è quindi l’aumento dei professionisti attivi in città.

Nuovi pediatri? Comandano i numeri

L’accordo collettivo nazionale prevede un rapporto ottimale di un pediatra di libera scelta ogni 850 assistiti circa (con riferimento ai pazienti tra 0 e 14 anni). Nel 2024 i pediatri a Messina erano 23. Sul portale di Asp Messina oggi risultano 20 pediatri di libera scelta, di cui soltanto 6 non massimalisti. I posti comunque dipendono dal numero di pazienti, quindi dal tasso di natalità. Sul caso specifico, Crisicelli ha spiegato: “Il problema è risolto. E con le zone carenti si possono individuare i quartieri in cui sarà obbligatorio aprire lo studio. Sappiamo chi andrà in pensione nei prossimi mesi e chi no”.

“Ci sono pediatri – ha proseguito – che potranno restare per legge fino a 72 anni, finché non arrivano i sostituti dai bandi”. Oggi alle ore 12 si terrà la riunione sul tema in Asp, per risolvere formalmente la vicenda di Torre Faro. Sulla questione generale, invece, il rischio è che si debba continuare a rincorrere, a causa di leggi e norme che spesso non guardano alle peculiarità del territorio ma soltanto ai numeri.