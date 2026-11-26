Ci sarà l'incidente probatorio per stabilire le cause del rogo. Tutti dal giudice a dicembre

Messina – Ci sono novità nell’inchiesta sull’incendio che ha danneggiato gravemente il palazzo che ospita la Camera di Commercio. Il giudice per le indagini preliminari Alessia Smedile ha detto sì alla richiesta di incidente probatorio, avanzata dall’avvocato Filippo Pagano che assiste l’architetto Angelo Di Carlo. La giudice ha quindi convocato tutti per il prossimo 1 dicembre, indagati e difensori, per dare incarico ad un esperto che dovrà stabilire quali sono le cause del rogo dello scorso 5 novembre e cosa è accaduto quel pomeriggio. Ad occuparsene sarà l’ingegnere Sebastiano Ugo Macchiarella, che sarà incaricato proprio quel giorno di effettuare la perizia. Macchiarella è Vicario del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo.

Perizia in incidente probatorio, cosa avverrà

L’incidente probatorio è una fase particolare del procedimento. Sospende i termini dell’indagine, che si svolge nell’ambito del segreto investigativo e rimessa nelle mani del pubblico ministero, per “consegnare” al giudice il compito di coordinare questo accertamento. Quando la perizia sarà conclusa, sarà inserita nel fascicolo come una prova già acquisita e cristallizzata, non più come un elemento “di parte” della Procura. Ma soprattutto l’accertamento si svolgerà tutto nel contraddittorio delle parti, ovvero anche i difensori e i periti degli indagati avranno accesso alla documentazione del perito e potranno “dialogare” con lui con le garanzie di legge.

La prima consulenza

La Procura aveva già avviato una prima perizia, affidata all’ingegnere Andrea D’Anna. L’operazione ha preso il via 19 novembre scorso con il primo sopralluogo del consulente al palazzo di piazza Cavallotti. D’Anna aveva già fissato la data di una seconda ispezione, l’11 dicembre prossimo. Adesso bisognerà capire se questa “novità” nel procedimento cambierà qualcosa, per quanto riguarda questo accertamento già in itinere. Gli indagati ad oggi sono, oltre all’architetto Di Carlo, la segretaria camerale Paola Sabella, Rosario Buscemi, Antonino Ponzini e l’architetto Giovanni Lazzari, assistiti dagli avvocati Enrico Ricevuto e Salvatore Papa.

Il capitolo gestione dell’emergenza

C’è poi il capitolo che riguarda i soccorsi. Perché alcuni residenti della zona hanno presentato un esposto chiedendo la verifica anche delle fasi di gestione dell’emergenza e spegnimento dell’incendio, lamentando carenza nella strumentazione tecnica delle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute a domare le fiamme.

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