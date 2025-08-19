Messina. Scuole comunali: i lavori in corso e quelli conclusi

Si moltiplicano i cantieri e i progetti per riqualificare e mettere in sicurezza gli edifici

Si è in attesa solo degli ultimi risultati di alcuni plessi ma la fase di verifica di vulnerabilità sismica dei 104 plessi scolastici di proprietà del Comune è ormai conclusa. Per soddisfare le necessità degli edifici il fabbisogno è di circa 10 milioni di euro. Nel frattempo sono stati elaborati progetti per partecipare ai vari bandi.

Scuola Angelo Paino: a maggio 2025 si sono conclusi lavori da 1 milione e mezzo per adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e riqualificazione funzionale ed architettonica;

Scuola Ettore Castronovo, sempre a maggio 2025 conclusi anche i lavori di adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, 1° stralcio, da 1 milione 250mila euro;

Scuola Cumia Superiore, Importo complessivo 1 milione 250mila euro. Lavori consegnati il 26 luglio 2023, attualmente in corso, consegna prevista per novembre 2025;

Lavori urgenti di manutenzione edile per adattamento di porzione dell’Istituto Majorana ad uso della scuola Beata Eustochia oggetto di lavori Pnrr. Importo complessivo 128mila euro, Lavori consegnati il 30 gennaio 2025, in corso di conclusione;

Lavori urgenti di manutenzione edile del plesso scolastico Matteotti. Importo complessivo 40mila euro. Lavori consegnati il 22 novembre 2024, in corso di conclusione. È stata prevista la realizzazione di una seconda uscita, in variante, con le economie di gara.

Lavori di rafforzamento locale finalizzato alla eliminazione delle criticità statiche della scuola Crispi- Pascoli. Importo complessivo 145mila euro. Lavori consegnati il 31 luglio 2024, ultimati il 13 marzo 2025.

Rafforzamento locale finalizzato alla eliminazione delle criticità statiche della scuola Petrarca. Importo complessivo 132mila euro. Lavori consegnati l’8 luglio 2024, ultimati il 18 dicembre 2024.

Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola San Giacomo Apostolo. Importo complessivo 840mila euro. Lavori consegnati il 1 luglio 2024, fine prevista: 31 dicembre 2025. I lavori sono in corso.

Lavori di adeguamento sismico della scuola Albino Luciani. Importo complessivo 6 milioni 550mila euro. I lavori potranno iniziare una volta spostate classi e uffici alla Castronovo, a Gazzi Fucile ed il Cpia all’Iacp di via Taormina. Poi dureranno due anni.

Lavori di adeguamento sismico della scuola Beata Eustochia. Importo complessivo 5 milioni 350mila euro. Anche qui si è in attesa di spostare classi e uffici alla Majorana ed all’ex Matteotti, poi i lavori dureranno due anni.

Scuola Mili San Pietro. L’appalto prevede i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione della scuola primaria, aggiudicati alla ditta Cinquemani Gianpeppino, con sede in Favara (AG),che ha offerto un ribasso pari a 31,7863% per l’importo contrattuale di 381mila 301 euro. Si è in attesa di chiarimenti da parte della ditta per l’accertamento dei requisiti, la stipula del contratto e l’avvio dei lavori. L’appalto dovrà essere completato nel tempo di 180 giorni.

Scuola Cannizzaro-Galatti.Il progetto per la prima parte di messa in sicurezza statica/sismica della scuola “Cannizzaro-Galatti” (Via Nicola Fabrizi) è stato redatto dalla Cascone Engineering per l’importo dei lavori pari a 2 milioni 165mila euro. Lavori aggiudicati alla CA.TI.FRA. S.R.L di Barcellona, che ha offerto un ribasso pari a 31,9822% per l’importo contrattuale di 1 milione 526mila euro più Iva. Sono in corso le verifiche per accertamento del possesso dei requisiti d’ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara, completate le quali si procederà con la stipula del contratto e l’affidamento dei lavori che prevedono una durata di 720 giorni. Per l’altra parte della scuola, si sono concluse le indagini sismiche integrative richieste dal professionista ing G.M. Polisano, incaricato di redigere il Progetto di fattibilità tecnico economica.

La nuova Scuola Elementare di Tremestieri prevede la realizzazione di quindici aule, palestra e auditorium, inserita nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina per un importo di 6 milioni 100mila euro. Completato il progetto definitivo, è in corso di approvazione all’Assessorato regionale territorio e ambiente della Regione Sicilia;

Lavori di realizzazione della scala di emergenza del plesso La Pira 2. Lavori consegnati il 10 luglio 2024 e terminati il 20 dicembre 2024. La struttura della scala di collegamento tra il piano terra e il piano primo dell’edificio scolastico (terrazzo) La Pira 2, è stata realizzata interamente in acciaio. Il manufatto è costituito da due rampe in linea di larghezza 1,60 metri con pianerottolo intermedio e piano di sbarco al piano primo. La struttura della scala risulta scollegata ed indipendente dal corpo di fabbrica principale. La spesa complessiva dell’appalto è stata di 51mila euro, la spesa dei lavori 38mila euro.

Scuola San Nicola. Appalto integrato dei lavori e servizi relativi all’architettura e all’ingegneria per il progetto denominato riqualificazione funzionale e messa in sicurezza scuola “San Nicola” – Messina “Riqualificazione funzionale e Messa in sicurezza Scuola “San Nicola”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr. Impresa: Pinto Vraca srl di Patti (ME). Ribasso d’asta: 23,601 %. Importo contrattuale lavori: 113mila euro e 13mila euro per servizi di progettazione definitiva/esecutiva, oltre Iva ed oneri previdenziali; i lavori sono stati consegnati l’8 febbraio 2024 e finiti l’8 settembre 2024.

Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica dell’area esterna del plesso scolastico Villa Lina. Finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito 350mila euro. Sintesi dei lavori eseguiti: scerbatura, decespugliamento, restauro gradinate e collocazione sedili; sistemazione accesso sud-est con collocazione nuovo cancello carrabile, adeguamento dei percorsi con abbattimento delle barriere architettoniche, realizzazione nuovo vialetto, installazione di pedana per disabili lungo la rampa di scale che dalla palestra della scuola conduce all’area gioco, pavimentazione delle scale; riqualificazione area di gioco esterna e adeguamento della pavimentazione con applicazione di sistema formulato con resina acrilica per superfici ludico-sportive eco-sostenibile; ristrutturazione spogliatoi e bagni esistenti della scuola, da utilizzare anche per le attività sportive dell’area esterna, collocazione sanitari, realizzazione bagno per disabili; adeguamento funzionale della recinzione con collocazione di paletti e rete zincata plastificata; realizzazione nuovo impianto di illuminazione dell’area di gioco esterna; tracciamento segnaletica campo e fornitura di attrezzature specifiche per l’esercizio delle discipline sportive (canestri per il basket e palloni, rete di pallavolo e palloni, porte da calcetto e palloni).

Le mense

“Realizzazione della nuova mensa scolastica all’istituto Evemero da Messina”. Importo Complessivo del Finanziamento è di 204mila euro. I lavori sono iniziati l’11 ottobre 2024 e sono alle fasi finali. Poi è prevista la fase di acquisto degli arredi funzionali all’utilizzo degli ambienti. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova mensa all’Istituto Evemero da Messina, facente parte dell’IC 19 Evemero da Messina, con l’obiettivo di migliorare l’attuale servizio di mensa già espletato per i bambini di scuola dell’infanzia (35 unità) e offrire la possibilità di estensione del tempo pieno a 60 bambini della scuola primaria dello stesso plesso. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, direttamente collegato mediante una zona di distribuzione alla scuola, che consentirà lo svolgimento del servizio di mensa in locali idonei.

“Realizzazione della nuova mensa scolastica all’istituto Giuseppe Catalfamo, plesso Sant’Annibale”. Appalto aggiudicato alla Ediltorsrl di Pedara, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,424% rispetto all’importo a base d’asta di 356mila 827 euro. Il contratto è in fase di stipula, poi l’avvio dei lavori.

Le palestre

Riqualificazione Palestra Ponteschiavo. Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra del plesso scolastico Leonardo Da Vinci – Finanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito 350mila euro. Sintesi dei lavori eseguiti: sistemazione prospetti, sostituzione infissi e uscite sicurezza, nuova pavimentazione sportiva e segnaletica di gioco, rifacimento impianto elettrico, sostituzione infissi esterni spogliatoi, impermeabilizzazione terrazza di copertura (in variante). Si è provveduto inoltre allo sgombero delle suppellettili in disuso nei locali annessi alla palestra, riparazione dei guasti nei bagni, collocazione di impianto per acqua calda sanitaria.

Riqualificazione Palestra scuola Salvo D’Acquisto e Palestra Scuola La Pira 1. Completati i lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria.