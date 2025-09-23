Messina. “Semi di bene”, quattro i progetti vincitori

Il bando promosso da UniCredit e Cesv ha visto concludersi la prima fase

MESSINA – Giunge a conclusione la prima fase di “Semi di Bene”, il bando promosso da UniCredit e Cesv, Centro servizi per il volontariato, di Messina. Quattro i progetti premiati.

I vincitori ottengono un primo contributo di 5000 euro con possibilità di raddoppiare il premio nella seconda fase.

Trenta e candidature ed ecco i vincitori, uno per ambito di intervento.

I primi classificati

Questi i quattro progetti i quali, oltre a ricevere il contributo base di 5.000 euro, accedono

alla seconda fase di “Semi di Bene”:

 VoIP – Volunteer onboarding In Progress (Chiamata volontari in corso…)

dell’Associazione Hic et Nunc Aps (Ambito A. Promuovere il volontariato giovanile e

il ricambio generazionale nel volontariato)

 Break the Rules: Corpi Liberi, Menti Nutrite de La Clessidra Costruire l’esperienza

Ets (Ambito B. Prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni sua forma)

 Messina Senza Glutine: Sapori, Salute e Solidarietà – Un Percorso Formativo e di Co-

programmazione sulla Cucina Gluten-Free dell’Associazione Italiana Celiachia

Sicilia Aps (Ambito C. Favorire il protagonismo del volontariato nella costruzione e

co-programmazione delle politiche per la salute)

 Sant’Angelo da Vivere – Percorsi di comunità tra tradizione e futuro dei Falchi

D’Italia Odv (Ambito D. Incentivare il ruolo del terzo settore nei processi di

valorizzazione e ripopolamento delle aree interne).

La raccolta fondi

La seconda fase di “Semi di Bene” offre ai 4 vincitori la possibilità di raddoppiare il contributo

attraverso un “bonus” di ulteriori 5.000 euro a condizione che il vincitore effettui tra il 10 ottobre e il 30 novembre una campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma “Il Mio Dono” e che raggiunga almeno 800,00 euro di fondi raccolti attraverso almeno 20 donazioni online (nei circuiti Visa, Mastercard, BancomatPay e MyBank). Al raggiungimento delle due condizioni il contributo bonus andrà a raddoppiare il contributo base, comunica il Cesv.