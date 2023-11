Messina senz'acqua. È il giorno dei lavori al Fiumefreddo, 10 postazioni per la distribuzione - Tempostretto

Stop all'erogazione idrica per gli interventi all'acquedotto dalle 7 di mattina. Il Coc è attivo dalle 8 ed ecco i luoghi predisposti da Comune e Amam

MESSINA – È un venerdì 17 particolare per i cittadini messinesi. Messina ha oggi il primo dei sei stop all’erogazione dell’acqua per gli interventi sulla condotta di Fiumefreddo. I lavori, per la “mitigazione della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”, prendono il via alle 7 e dovrebbero concludersi nell’arco di 24 ore, con una normalizzazione entro 48 ore, comunica l’Amam. A sua volta, fa sapere il Comune: “Il Coc, Centro operativo comunale, sarà l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità. E sarà attivo dalle 8 di venerdì 17, raggiungibile al numero telefonico 090-22866, con 30 linee di ricezione delle segnalazioni per garantire la simultanea presa in carico dei disagi e darne pronta risposta”.

Tempi di ripristino nell’arco di 24 ore per normalizzarsi nella giornata di domenica

E ancora: “Già dalla mattinata di sabato 18, dunque, l’acqua potrebbe tornare a scorrere nella condotta che da Fiumefreddo approvvigiona la rete idrica cittadina. Ma i tempi di ripristino della distribuzione non potranno essere immediati e avverranno gradualmente nell’arco delle successive 24 ore per normalizzarsi nella giornata di domenica 19 novembre”. I lavori di oggi saranno in nove punti compresi tra Piedimonte Etneo, vicino Fiumefreddo, e Sant’Alessio Siculo.

10 postazioni per la distribuzione d’acqua potabile

Ecco dove è garantita a Messina la distribuzione d’acqua potabile.

Ci sono 4 rubinetti fissi presso gli impianti: sede Amam, viale Giostra – Ritiro; via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo); Viale Europa, pressi ospedale Piemonte; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

6 autobotti stazioneranno presso: Viale Annunziata, all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino (di fronte rifornimento Esso); Piazza Francesco Fazio – Camaro; Viale Principe Umberto nei pressi del serbatoio Torre Vittoria (incrocio con via Michele Amari); Ss 114 nei pressi della salita Zafferia – Parcheggio Centro Commerciale Today; Piazza Granatari Ss 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova; Piazza della Repubblica, fronte Stazione Centrale FF.SS.

Comune e Amam hanno invitato già da giovedì a un consumo parco e senza sprechi di acqua potabile e che sarà fornita una comunicazione costante per aggiornare la cittadinanza sino al pieno ripristino della funzionalità della rete.

Articoli correlati