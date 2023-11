Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, ecco cosa succederà nelle prossime 48 ore - Tempostretto

I cittadini dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua, a soffrire soprattutto zona nord e colline

MESSINA – Messina si prepara al primo di sei stop all’erogazione dell’acqua per i primi interventi sulla condotta di Fiumefreddo. Dopo i vertici delle scorse ore, il sindaco Federico Basile, con al fianco l’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli, il direttore generale Salvo Puccio e la presidente di Amam Loredana Bonasera, hanno spiegato ciò che succederà nelle prossime 24-48 ore.

Basile ha aperto i lavori: “Staccheremo l’acqua in maniera programmata. Abbiamo pensato a 9 punti di approvvigionamento e autobotti per dare supporto ai cittadini. Il coc sarà attivo dalle 8 di domani. È importante quest’intervento perché aprirà la pista ai prossimi interventi”.

Il Coc è gestito dall’assessore Minutoli: “Non sarà un’emergenza idrica ma un distacco, per questo arriveremo il coc in maniera precauzionale per gestire eventuali criticità. L’Amam ha già indicato i punti fissi di distribuzione relativi ai pozzi, a cui si aggiungeranno le autobotti. Abbiamo allertato tutti, anche le associazioni di volontariato, per garantire supporto alla popolazione. Non abbiamo sentore di problemi particolari. Abbiamo anticipato tutto, predisposto la modulistica, siamo pronti. Il numero 09022866 sarà quello da chiamare per contattare il coc con eventuali segnalazioni”. Ci sono 30 linee e “va chiamato il Coc, lasciando lavorare l’Amam. Abbiamo anche preso contatti con scuole, strutture sanitarie, cliniche, ospedali”.

Poi il sindaco Basile torna sull’argomento scuole: “Le scuole non chiudono perché abbiamo fatto diverse valutazioni. In considerazione dei monitoraggi, siamo certi che l’acqua venerdì resterà fino a un certo orario. Abbiamo garantito l’eventuale approvvigionamento con autobotti a chi l’ha chiesto”.

Sulle tempistiche, invece, è intervenuta la presidente Bonasera: “Saranno 9 interventi e ci coordineremo col Coc per i punti di approvvigionamento. Saranno 9, tra cui 6 i pozzi, già resi visibili con dei cartelli. Il Coc darà supporto a chi ha bisogno assistenza, ma parliamo di anziani o persone con difficoltà. L’acqua sarà potabile. Ci saranno le autobotti presidiate. Sabato l’acqua arriverà in tarda mattinata o primo pomeriggio. Domenica ci sarà il ritorno pieno alla normalità. Sei comuni ci hanno fornito le loro autobotti, ci sono stati forniti gli autisti da Atm e Messinaservizi per guidarle a turno, la Messina Social City darà assistenza con i propri operatori. Mentre la condotta è vuota saranno effettuati altri piccolo interventi di manutenzione e di verifica. Saranno una decina. L’intervento è di 24 ore, l’erogazione entro il 48 ore”.

Il direttore generale Salvo Puccio ha poi concluso parlando del quadro generale: “Questo è il primo di sei interventi necessari per l’acquedotto di Fiumefreddo è messo male. Si deve lavorare per risolvere al più presto e prevenire qualsiasi altra cosa. L’appalto è uno, l’intervento è uno, ma diviso in sei con sei sospensioni, una al mese”.