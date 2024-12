Messina. Sequestrati 11 kg di petardi e fuochi d’artificio proibiti, denunciato 37enne

L'ipotesi di reato è di detenzione illegale di materiale esplodente

I carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro, insieme ai militari della Squadra di Intervento Operativo, unità del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno denunciato un 37enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per l’ipotesi di reato di detenzione illegale di materiale esplodente.

In casa dell’indagato trovati 185 artifizi pirotecnici artigianali, privi di etichettatura e indicazione della provenienza, quindi potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone, per un peso complessivo di 11 chili.

Al termine delle operazioni di catalogazione, il materiale esplodente è stato sequestrato, campionato ed affidato agli artificieri dei nuclei investigativi dei comandi provinciali di Catania e Caltanissetta per le successive operazioni di brillamento in una cava autorizzata.