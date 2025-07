Messina, “serve un punto Asp nella zona sud per ritirare i presidi medici”

La capogruppo della Lega a Palazzo Zanca, Giulia Restuccia, chiede la convocazione immediata della IV Commissione per sollevare il problema

MESSINA – “Una seduta urgente e specifica della IV Commissione dedicata al ripristino di un punto Asp nella zona sud della città per il ritiro dei presidi medici”. A richiederlo, in una nota inviata al sindaco Federico Basile, all’assessora ai Servizi sociali Alessandra Calafiore e alla presidente della Commissione Sara Di Ciuccio, è la capogruppo della Lega Messina Giulia Restuccia.

“Sono tante le persone in difficoltà che devono percorrere 30 km, partendo dalla zona sud, per poter giungere nella struttura del Mandalari per il ritiro dei presidi medici, con tutti i disagi inevitabili che questa situazione comporta”, scrive Restuccia.

Spiega la consigliera: “Fino a 8 anni fa i presidi medici si potevano ritirare presso i locali Asp di Pistunina. Adesso molti di questi spazi risultano inutilizzati, quindi potrebbero essere riattivati, dando risposte concrete ai cittadini della zona sud di Messina”.