Messina. Servizio trasporto gratuito Ast per anziani, le domande entro le 12 del 26 settembre - Tempostretto

Ecco chi può beneficiare del servizio

MESSINA – Possono essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 27 settembre presso il servizio Politiche sociali del Comune, le istanze per usufruire del servizio trasporto gratuito extraurbano (Ast) per l’anno 2024. Possono beneficiare del servizio gli anziani, residenti nel comune di Messina, che abbiano compiuto il 55° anno di età se donne e il 60° se uomini, il cui reddito Isee non superi i 9mila 748 euro e 80 centesimi, se unico componente, ovvero 19.497,60 euro se due o più componenti. I documenti da allegare sono: attestazione Isee ordinario, in corso di validità; fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ed una foto formato tessera. Il modello, con la documentazione da allegare, può essere ritirato presso il servizio Politiche Sociali, Piazza della Repubblica al civico 40 – Palazzo Satellite Messina, tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30 o scaricato dal sito istituzionale del Comune di Messina. L’accesso al beneficio di libera circolazione sui mezzi dell’Ast potrà avvenire solo nel caso in cui la Regione siciliana assicuri la necessaria copertura finanziaria.