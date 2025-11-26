Messina, debutta la piattaforma PayTourist per strutture ricettive e imposta di soggiorno

Il portale fornirà anche in tempo reale i dati sui flussi turistici per "incentivare il turismo responsabile"

MESSINA – Dati in tempo reale sui flussi turistici per aiutare le strutture ricettive e incentivare “un turismo responsabile in grado di aiutare il territorio tramite logiche di condivisione e collaborazione”. È in sintesi questo l’obiettivo del nuovo portale Messina PayTourist, utilizzabile su qualsiasi strumento (smartphone, tablet, computer) e dedicato alla digitalizzazione dei servizi e dell’imposta di soggiorno. Il Comune di Messina, con in testa gli assessori Roberto Cicala ed Enzo Caruso, lo ha presentato oggi a Palazzo Zanca.

Alla piattaforma ci si può registrare inserendo i dati della propria struttura ricettiva. Da lì si accenderà alle varie info, si potrà versare la tassa di soggiorno incassata e gestire strutture di ogni tipo. “Non c’è più distanza tra l’ente comunale e il turista. Questo portale crea un ponte tra chi soggiorna e il Comune”, ha spiegato Alberto Pergola, il responsabile di PayTourist. Nel sito ci sono anche tutte le esenzioni disponibili, l’uso delle risorse derivanti dalle tasse di soggiorno e le informative sulla privacy.

Basile: “Turismo in forte rilancio a Messina”

Alla presentazione ha partecipato il sindaco Basile, che ha spiegato: “È un piacere illustrare oggi alla stampa, alla cittadinanza e al comparto di riferimento il nuovo portale dedicato all’imposta di soggiorno attraverso una dimostrazione online, che parte dalla fase di registrazione all’inserimento dei dati, fino alla consultazione dei risultati. L’Imposta di soggiorno, disciplinata da un decreto legislativo, diventa quindi digitale con un’ampia offerta e con varie possibilità per gli operatori economici. Il turismo, nella nostra città, è in forte rilancio ed espansione. Le grandi presenze non dipendono soltanto dall’arrivo delle navi da crociera, ma dall’organizzazione di numerosi eventi e dal desiderio dei turisti di visitare Messina. Purtroppo permane la carenza di strutture ricettive”.

L’assessore Cicala ha poi dichiarato: “La presentazione di oggi rappresenta un nuovo passo in avanti, anche per le strutture più piccole presenti in città. PayTourist è un sistema per valutare e monitorare l’Imposta di soggiorno, e presenta tutte le informazioni necessarie con una offerta turistica variegata. Come in ogni trasformazione sarà necessario un breve periodo di rodaggio per passare dal vecchio al nuovo sistema, mentre i nuovi operatori potranno registrarsi direttamente a questa piattaforma”.

E l’assessore Caruso ha aggiunto che “Messina non è più una città di transito, ma ha avviato un percorso per farla diventare destinazione turistica, come certificato dall’indice di gradimento manifestato dalle tantissime presenze sia stagionali che in occasione dei tanti eventi organizzati in città. L’economia legata al turismo è in grande crescita ed espansione. L’incremento dell’imposta di soggiorno consentirà al Comune di Messina maggiori investimenti nei servizi di accoglienza legati al turismo”.