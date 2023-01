Messina si candida a ospitare le finali di Coppa Italia di pallavolo femminile al PalaRescifina - Tempostretto

Il sindaco anticipa la candidatura che verrà presentata ufficialmente domenica: "Evento sportivo che darebbe lustro alla nostra città"

MESSINA – L’Akademia Sant’Anna del presidente Costantino questa settimana osserverà un turno di riposo perché si disputeranno le finali di Coppa Italia. Nel frattempo con i recenti acquisti sul mercato è chiara l’intenzione di voler mantenere la grande pallavolo in città con la squadra che al momento milita in Serie A2 e dovrà salvarsi dalla retrocessione.

Ma al di là della squadra cittadina l’idea è quella di rendere Messina teatro delle finali di coppa della prossima stagione nel 2024. Idea che si concretizzerà ufficialmente domenica presentando la candidatura alle final four 2022/2023 e sposata subito dal sindaco Federico Basile. Il primo cittadino infatti incontrando il presidente Costantino a Palazzo Zanca ha manifestato la volontà dell’Amministrazione comunale di ospitare le finali nazionali di pallavolo femminile della Coppa Italia serie A/B in una lettera consegnata al Presidente.

Basile: “Individuato il PalaRescifina”

“L’Amministrazione comunale da sempre attenta alle dinamiche riguardanti lo sport inteso come volano fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità, esprime – si legge nella nota del Comune di Messina – la volontà di ospitare nella stagione sportiva 2023/2024 le finali nazionali di Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2. La candidatura, che arriverà nel prossimo fine settimana da parte del Presidente Lega Pallavolo serie A femminile Mauro Fabris, se accolta farà approdare a Messina un evento sportivo che darebbe lustro alla nostra Città non soltanto dal punto di vista prettamente sportivo, ma anche e soprattutto sociale ed economico”.

“L’Amministrazione ha individuato il PalaRescifina quale impianto per lo svolgimento dell’importante manifestazione sportiva che vanta una capienza di circa 4000 posti ed è già stato utilizzato – ha concluso il Sindaco – per incontri internazionali disputati dalla nostra Nazionale di Pallavolo maschile, 2018 Amichevole Italia vs Bulgaria, 2019 World League Italia vs Francia”.