Messina Social City, al via la Selezione per Asacom (Assistente Autonomia e Comunicazione)

Contratti a tempo determinato fino a 24 mesi. Bando per soli titoli, domande solo online entro il 14 novembre

Messina Social City ha indetto un Avviso di Selezione Pubblica per soli titoli finalizzato alla formazione di una graduatoria di idonei per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. La ricerca è focalizzata sul profilo professionale di Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione (Categoria D, Livello Economico 2 – D2, del Ccnl Cooperative Sociali).

La procedura mira a coprire esigenze temporanee come sostituzioni, emergenze o la realizzazione di specifici progetti, con contratti di durata non superiore a 24 mesi.

Modalità e scadenze per la domanda

La selezione sarà gestita interamente su una piattaforma digitalizzata e informatizzata.

Termine di Presentazione: Le domande possono essere presentate dalle ore 00.00 del 29 ottobre 2025 fino alle ore 18 del 14 novembre 2025 . Il termine è perentorio.

Le domande possono essere presentate dalle ore 00.00 del fino alle ore 18 del . Il termine è perentorio. Accesso: L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta d’Identità Elettronica) a questo link.

L’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o (Carta d’Identità Elettronica) a questo link. Contributo: Per la partecipazione è richiesto un contributo di Segreteria di 10 € da versare tramite sistema PagoPA contestualmente all’invio della domanda.

I requisiti specifici

I candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi pubblici, uno dei seguenti titoli professionali:

Opzione 1: Laurea e Esperienza

Laurea conseguita in una delle seguenti classi: L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione)

L-24 (Scienze e tecniche psicologiche)

L-SNT2 (Tecnica della riabilitazione psichiatrica; Logopedia; Terapia della psicomotricità)

LM-51 (Psicologia)

LM-85 (Scienze pedagogiche) Esperienza semestrale maturata in ambito educativo con la disabilità, inclusi tirocini curriculari/extracurriculari o attività lavorativa.

Opzione 2: Diploma e Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Profilo regionale di A.S.A.COM. (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione) ai sensi del D.A. regionale n. 5630 del 19/7/2017.

Valutazione dei titoli e punteggi

La selezione è per soli titoli, con un massimo di 80 punti assegnabili.

Titoli di Servizio (max 70 p unti ): Verranno valutati i giorni di servizio prestati nel profilo di Assistente alla Autonomia e Comunicazione (0,06 punti per ogni giorno).

Verranno valutati i giorni di servizio prestati nel profilo di Assistente alla Autonomia e Comunicazione (0,06 punti per ogni giorno). Titoli di Aggiornamento/Altri Titoli (max 10 p unti ): Punti assegnati per ulteriori titoli di studio (Lauree diverse da quelle richieste come requisito di accesso), Master Universitari di I e II livello, Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia, Corsi di Alta Formazione e Attestati di aggiornamento professionale recenti.

Punti assegnati per ulteriori titoli di studio (Lauree diverse da quelle richieste come requisito di accesso), Master Universitari di I e II livello, Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia, Corsi di Alta Formazione e Attestati di aggiornamento professionale recenti. Tirocini di Inclusione Sociale: Punti aggiuntivi (1 punto) per tirocini conclusi con attestazione finale.

La graduatoria finale avrà validità biennale e sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda. In caso di parità di punteggio, verranno applicati i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti.