Messina Social City, la firma dei 133 stabilizzati e i “nuovi traguardi” per la Fp Cgil

Oggi pomeriggio in un affollato Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca

MESSINA – E venne il giorno delle nuove stabilizzazioni per Messina Social City. Si tratta dell’annunciata stabilizzazione di 133 dipendenti appartenenti a diverse qualifiche professionali. All’incontro di oggi per la firma dei contratti, tenutosi nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, erano presenti il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, il direttore generale del Comune Salvo Puccio, e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini con la componente del Cda Daniela Bruno. Nel frattempo, Fp Cgil ricorda all’azienda “gli altri traguardi da raggiungere”.

I dipendenti stabilizzati appartengono alle seguenti qualifiche professionali: autisti, assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), operatori socio-sanitari (Oss), operatori socio-assistenziali (Osa), animatori, educatori D1, educatori D2, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, ausiliari e un coordinatore.

Ecco il commento dell’amministrazione comunale: “La stabilizzazione delle 133 figure professionali è parte integrante del piano della Messina Social City di rafforzare il proprio organico e assicurare servizi più strutturati e affidabili. Questo intervento, avviato nel contesto di un ampio progetto di regolamentazione e internalizzazione dei servizi, risponde all’esigenza di dare certezze ai lavoratori, migliorare la qualità del servizio e creare un ambiente di lavoro più stabile e dignitoso. L’azienda continuerà a perseguire l’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi offerti, attraverso una gestione che pone al centro professionalità, competenza e impegno verso i bisogni della comunità”.

Basile: “Percorso virtuoso dal 2018 con De Luca”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Federico Basile: “Era il 2018 quando il sindaco Cateno De Luca ha iniziato il percorso virtuoso dell’azienda speciale Messina Social City. Un’azienda interna al Comune per eliminare il precariato elettorale delle cooperative sociali e internalizzare i servizi sociali per garantire più qualità e più risposta nei servizi. Nel 2019 è avvenuto il transito di 493 dipendenti dalle società cooperative private; nel 2022 la prima stabilizzazione di 159 dipendenti; nel 2024 l’ultima stabilizzazione di 133 dipendenti. Un impegno amministrativo fatto di azione e concretezza, assunto con la delibera 67/c del 2018, che con Cateno De Luca prima e oggi con la mia amministrazione ha raggiunto un risultato storico. Eliminazione del precariato, aumento della qualità e della quantità dei servizi, stabilità nel delicato settore dei servizi sociali. Oggi è un giorno davvero speciale per voi ‘neo assunti’, per le vostre famiglie, per la comunità di Messina. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo con impegno, sacrificio e competenza. Grazie al sindaco Cateno De Luca, all’assessora Alessandra Calafiore, alla presidente Valeria Asquini e a tutto il Cda. Proseguiamo su questa strada”.

“La forza straordinaria della Msc”, ha affermato l’assessora Calafiore, “è costituita dai suoi lavoratori, persone che curano con amore e passione le persone che assistono, perché ci sono lavori che richiedono molto più di una semplice prestazione e rappresentano una vera missione. Il mio augurio è quello di vedere sempre l’emozione che era presente negli occhi dei lavoratori che hanno sottoscritto i contratti oggi perché significa amare ciò che si fa”.

“Abbiamo lavorato con impegno e dedizione per far diventare la Messina Social City l’azienda che è oggi”, ha dichiarato la presidente Asquini. “Oggi, raggiungiamo un traguardo che non è solo amministrativo, ma profondamente umano. La stabilizzazione di 133 dipendenti rappresenta la realizzazione di un sogno condiviso, un percorso che ha visto al centro il valore delle persone e delle loro competenze. Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci dà la certezza di poter garantire un futuro più sicuro e stabile a tante famiglie e ai servizi. È un momento che segna l’inizio di una nuova fase, dove i nostri lavoratori potranno operare con maggiore serenità, sapendo di essere parte di una realtà solida e in crescita”.

Fp Cgil: “Bene il traguardo ma l’azienda rispetti gli altri impegni”

Per la FP Cgil, “il traguardo delle stabilizzazioni non deve fare passare in secondo piano le altre priorità da affrontare all’interno della Messina Social City: dal aggiungimento dell’orario full time per tutti i dipendenti a tempo indeterminato al riconoscimento dell’indennità di turno e al percorso da individuare per le future assunzioni”.

Si legge nella nota della Funzione pubblica Cgil: “Una firma che per molti ha rappresentato il coronamento di un sogno: potrebbe essere questa la “fotografia” che racconta il pomeriggio vissuto al Salone delle Bandiere del Comune di messina, dove 133 operatori della Messina Social City hanno firmato la trasformazione del contratto da tempo determinato e tempo indeterminato. Un traguardo che i lavoratori aspettavano con ansia dallo scorso 16 maggio, quando, in occasione dell’incontro avuto con le organizzazioni sindacali confederali, l’azienda ha confermato l’intenzione di procedere con ulteriore gruppo di stabilizzazioni, così come avvenuto nell’agosto del 2022”.

“Proprio in occasione della riunione di maggio – affermano il segretario generale della Fp Cgil, Francesco Fucile, e la segretaria provinciale Elena De Pasquale – sono stati assunti anche altri impegni, che riteniamo fondamentale ricordare: aumento delle ore, da part time a full time, per tutti i dipendenti indeterminato che, dal 2019 ad oggi, continuano ad operare con contratti a 24 o 27 ore; il riconoscimento del rimborso chilometrico per chi utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio; il riconoscimento dell’indennità di turno per chi effettuata 5 o più notti al mese per la garanzia dei servizi. L’amministrazione, inoltre, nel solco di quanto stabilito con il rinnovo del Ccnl Cooperative sociali 2023-2025, il contratto applicato ai dipendenti della Msc, ha assunto l’impegno di pagare, in anticipo, la 14^ mensilità istituita proprio grazie al rinnovo contrattuale. Per cui siamo in attesa che avvenga anche questo. Infine, sul fronte dei futuri percorsi di assunzione/stabilizzazione, siamo pronti a confrontarci con i vertici della Messina Social City, affinché chi ormai da diverso tempo opera all’interno dei servizi possa aver garantita una continuità occupazionale”.

Articoli correlati