Messina Social City, stabilizzati 14 lavoratori

E per altri 165 scatta il consolidamento orario

Un ulteriore traguardo per il comparto dei servizi sociali a Messina. L’Azienda Speciale Messina Social City ha ufficializzato un importante provvedimento che incide direttamente sulla pianta organica e sulla qualità della vita dei propri dipendenti, segnando un punto di svolta nel percorso di crescita dell’ente.

Consolidamento orario e stabilizzazioni

Il provvedimento approvato riguarda una vasta platea di operatori. Nello specifico, l’azienda ha disposto il consolidamento orario per 165 dipendenti che erano stati assunti a tempo indeterminato nel corso del 2019. A questi si aggiunge la stabilizzazione definitiva per altri 14 lavoratori, che escono così dal precariato.

Il percorso del welfare cittadino

L’obiettivo dichiarato è quello di dare solide basi a un’azienda che gestisce quotidianamente i servizi essenziali per la comunità.

Garantire sicurezza contrattuale agli operatori significa, nelle intenzioni dell’amministrazione e dei vertici aziendali, assicurare una maggiore continuità e qualità negli interventi di assistenza e inclusione sociale rivolti ai cittadini più fragili.