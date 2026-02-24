Villetta di piazza Castronovo, si vedono ancora i segni del ciclone Harry

Il consigliere La Fauci chiede un intervento urgente per mettere in sicurezza l'area dopo i danni causati dal maltempo

MESSINA – Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato ferite profonde nel tessuto urbano di Messina, e la situazione della villetta di Piazza Castronovo è diventata un caso di emergenza per la sicurezza pubblica. Il consigliere Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia) ha inviato una richiesta di intervento al sindaco Federico Basile e all’assessore all’Arredo urbano, Massimiliano Minutoli, denunciando le condizioni critiche in cui versa lo storico punto di aggregazione del quartiere.

Un pericolo per bambini e anziani

Nonostante i gravi danni subiti, l’area è stata riaperta al pubblico, esponendo i frequentatori a rischi concreti. Il gazebo, che rappresentava il principale centro di ritrovo per gli anziani della zona, è stato letteralmente distrutto dal maltempo.

La Fauci evidenzia come il sito sia attualmente disseminato di “macerie e legname con chiodi arrugginiti e schegge taglienti, sedie distrutte e detriti abbandonati lungo i percorsi, resti della struttura del gazebo che ostacolano il passaggio”.

“È inaccettabile che uno spazio frequentato quotidianamente da bambini e persone anziane sia riaperto senza alcuna operazione di bonifica o messa in sicurezza”, dice il consigliere, sottolineando l’assenza di interventi di pulizia dopo l’evento atmosferico.

Le richieste all’amministrazione

Nella nota vengono sollecitati interventi immediati per restituire decoro alla villetta. Le priorità indicate riguardano la rimozione di tutto il materiale pericoloso e una pulizia radicale dell’intera superficie.

Oltre alla messa in sicurezza, La Fauci chiede anche il ripristino del gazebo distrutto, considerato un tassello fondamentale per la vita sociale della comunità locale, auspicando una riqualificazione complessiva che renda l’area nuovamente accogliente e funzionale.