Da Catania a Taormina per l’operazione in Cardiochirurgia ma muore a 3 anni

15 medici indagati per il decesso del piccolo, operato 10 mesi fa e spirato il 17 febbraio scorso

TAORMINA – Aveva solo 3 anni il bimbo ricoverato all’ospedale San Vincenzo Sirina di Taormina, dove era stato trasferito da Catania, quando il suo cuore ha smesso di battere il 17 febbraio scorso. I genitori ora vogliono capire perché e hanno presentato un esposto alla Procura di Messina. L’indagine è già stata avviata e conta 15 sanitari iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Un atto dovuto, l’avviso di garanzia, per permettere gli accertamenti, a cominciare dall’autopsia sul corpicino del piccolo, per stabilire l’esatta causa della morte.

Il piccolo era stato portato in ospedale a Catania l’1 aprile 2025 con uno scompenso cardiorespiratorio e una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e successiva miocardite. I medici ne avevano disposto il trasferimento a Taormina, in cardiochirurgia, dove era stato operato. Nell’esposto della famiglia, assistita dall’avvocato Antonio Cozzo, è ricostruito il lungo travaglio che ne è seguito. Fino a quando, la settimana scorsa, il piccolo si è spento, dopo oltre 10 mesi di ricovero.