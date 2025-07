Messina, sosta gratuita nei Parcheggi di interscambio prorogata fino a fine 2026

L'obiettivo è favorire l'uso dei mezzi pubblici e ridurre il traffico privato

Bordonaro, Europa Est, Europa Centro, San Cosimo, Gasometro e Papardo. In questi sei parcheggi di interscambio la sosta sarà consentita gratuitamente per l’intera giornata (H24) e senza limiti di tempo, fino al 31 dicembre 2026.

La proroga è stata stabilita dalla giunta Basile, con delibera numero 476 del 1 luglio 2025, che fa riferimento al Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) e al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), piani che mirano a ridurre l’uso del mezzo privato, incrementare l’offerta del trasporto pubblico e promuovere modalità di spostamento più ecologiche, come la mobilità ciclabile e pedonale.

Proseguire coi mezzi pubblici

L’Amministrazione comunale ritiene che “l’efficientamento dei nodi d’interscambio, con la possibilità di parcheggio gratuito, sia cruciale per migliorare la connettività del sistema di trasporto pubblico con il cittadino”. L’intento è incoraggiare gli utenti a lasciare l’auto nei parcheggi periferici e proseguire il viaggio verso il centro città utilizzando autobus o tram (quando tornerà in servizio), riducendo così il numero di auto in circolazione. Questa strategia, si legge nella delibera, porterà a un miglioramento della qualità dell’aria, alla riduzione delle emissioni di gas serra e a un generale beneficio per la salute dei cittadini.

La proroga della gratuità della sosta è vista come un’azione propedeutica all’attuazione di future Zone a Traffico Limitato (ZTL) e Zone 30, previste dai piani di mobilità. Garantire soluzioni di interscambio “convenienti e accessibili – si legge ancora – è fondamentale per accompagnare la transizione verso una mobilità urbana più sostenibile e meno dipendente dall’auto privata”.

Gli altri parcheggi

La delibera non menziona gli altri parcheggi aperti: San Licandro, Gazzi Socrate, Palmara, Via Campo delle Vettovaglie e via Catania, quest’ultimo provvisoria sede del mercato Vascone. Lavori ancora in corso, invece, a Europa Ovest, Giostra Sant’Orsola e Santa Margherita.