La segnalazione di una cittadina. "Un'ottantina di bambini sono costretti a passare da quel marcipiede" al villaggio Matteotti

MESSINA – Una segnalazione da una cittadina messinese: “Ancora una volta la situazione fuori dal plesso dell’infanzia della Beata Eustochia, momentaneamente al villaggio Matteotti, rimane vergognosa. Ma la dignità personale e il decoro pubblico dove sono finiti? Le esalazioni nella zona sono nauseabonde e una ottantina di bambini tra i 3 e i 5 anni sono costretti a passare da quel marciapiede per entrare a scuola, rischiando moltissimo anche dal punto di vista igienico-sanitario. Sono la mamma di una bambina che frequenta il plesso e mi faccio portavoce di molti genitori. Vorremmo essere ascoltati e vorremmo che si trovassero delle soluzioni, non momentanee, ma risolutive”.

Il tema delle discariche a cielo aperto e del mancato rispetto del conferimento dei rifiuti, insomma, rimane centrale a Messina.