Il consigliere della III circoscrizione Alessandro Cacciotto torno all'attacco e invoca interventi e verifiche strutturali

MESSINA – Alessandro Cacciotto, consigliere della III circoscrizione, torna a parlare della rete fognaria e a denunciare le “ripetute perdite” di reflui sul territorio. L’ex presidente è tornato all’attacco invocando interventi strutturali e sottolineando che “i cittadini non possono vivere costantemente in mezzo ai liquami”.

Cacciotto ha spiegato: “Non è più tollerabile che i cittadini debbano convivere ciclicamente con la fuoriuscita di liquami e con disagi igienico-sanitari ormai diventati ordinari. Basta con gli interventi tampone: rattoppare o intervenire solo sull’emergenza significa non risolvere mai il problema alla radice e continuare a esporre i quartieri agli stessi problemi”.

“Le segnalazioni che arrivano dai cittadini – ha proseguito – riguardano quasi sempre gli stessi tratti, con criticità che si ripresentano puntualmente nel tempo. Basta citare alcuni esempi emblematici: via La Rocca a Camaro San Paolo, via Annibale a Camaro Superiore, via Roccadura a Cumia, l’area tra via Ernesto Cianciolo e via Cumia a Bordonaro e via Molino San Luigi. Strade dove il problema non è un episodio isolato, ma una condizione che torna a colpire chi ci abita e chi le attraversa”.

Oltre al disagio quotidiano e alle evidenti ricadute sul decoro e sull’igiene pubblica, Cacciotto solleva un tema di efficienza e gestione delle risorse economiche: “Al di là del fatto che i semplici interventi tampone non risolvono mai definitivamente le criticità, resta una domanda legittima e necessaria: quanto si spende complessivamente per rincorrere continuamente le stesse emergenze? Sommare interventi ripetuti sugli stessi punti rischia di tradursi in uno spreco di risorse pubbliche, senza garantire una soluzione duratura”. La richiesta è di un cambio di passo e verifiche sulle “cause strutturali” per risolvere una volta per tutte.