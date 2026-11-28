Dopo l'iniziativa di Invece del ponte a Messina, interviene la Stretto di Messina. "Possibile avvio della fase realizzativa nei primi mesi del prossimo anno"

“Attualmente è in corso l’istruttoria al Cipess sul ponte sullo Stretto per l’approvazione del progetto definitivo. Si ritiene che nelle prossime settimane il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile possa deliberare l’approvazione. A valle delle verifiche della Corte dei conti, si stima di poter avviare la fase realizzativa entro la fine dell’anno, con la progettazione esecutiva e il programma delle opere anticipate”. La società Stretto di Messina, con amministratore delegato Pietro Ciucci, tiene a precisare alcuni punti dopo l’iniziativa di ieri di Invece del ponte (“Sul Ponte sullo Stretto il Cipess esita ad approvare, solo propaganda”).

Ecco “il programma delle opere anticipate”: “Costruzione delle piste di cantiere, evitando l’interferenza del traffico dei mezzi di cantiere con il traffico ordinario; predisposizione dei campi base; realizzazione dei sistemi dell’approvvigionamento idrico per soddisfare i fabbisogni di cantiere; potenziamento del sistema fognario; bonifica ordigni bellici; risoluzione delle interferenze con i sottoservizi (acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni , ecc.) per garantire il loro funzionamento durante la realizzazione dell’opera; monitoraggio ambientale ante operam; indagini archeologiche e geognostiche; opere compensative dell’impatto territoriale e sociale; opere compensative ambientali”.

“Con l’Unione europea interlocuzione importante sul ponte”

E ancora: “Le interlocuzioni tra il governo italiano e l’Unione europea proseguono positivamente sia per quanto riguarda la direttiva Habitat che per la direttiva Appalti pubblici relativamente al rispetto del noto limite del 50% del valore del contratto. In particolare, è stato esaminato l’esito del dialogo avviato da oltre un anno su entrambi i dossier, rispetto ai quali non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di avvio di una procedura di infrazione”.

“Le dichiarazioni della Commissione Ue, rilasciate il 4 agosto, confermano quanto più volte affermato nelle diverse sedi circa la corretta applicazione e il rispetto di quanto previsto dall’art. 72 della Direttiva Appalti. L’aggiornamento del corrispettivo del contraente generale rientra nel limite del 50% e quindi non richiede una nuova gara. L’aumento del corrispettivo, come più volte sottolineato, è prevalentemente determinato dalla variazione dei prezzi e non da maggiori lavori che eventualmente rilevano sul rispetto del limite fissato dalla direttiva. Ed è stato chiarito dalla Commissione Ue che modifiche successive del costo per nuovi lavori vanno valutate singolarmente e non cumulate”, conclude la società con ad Ciucci.

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