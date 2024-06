Messina. Stasera il concerto di Ultimo, ecco come raggiungere lo stadio

Servizio bus navetta al costo di 4 euro andata e ritorno il 28 giugno. In scaletta grandi successi e novità dell'ultimo album

MESSINA – Ultimo sta per arrivare dal vivo per la prima volta a Messina con una data da tutto esaurito del suo tour dei record. Dopo la data zero allo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste, la prima doppietta a Napoli, la seconda a Torino, e le tre date nella sua Roma, Ultimo è atteso a Messina stasera allo stadio “Franco Scoglio”, con una scaletta che spazierà tra i grandi successi del cantautore romano e i nuovi successi dell’album certificato Disco d’oro “Altrove”, uscito lo scorso 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Come raggiungere lo stadio

Per l’occasione, la viabilità viene trasformata. E Atm Messina ha programmato un piano straordinario di navette e tram, al fine di consentire alle migliaia di appassionati di raggiungere lo Stadio comodamente e senza stress. Il servizio di bus navetta per la tratta “Zir- bivio San Filippo” sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio dell’evento musicale. Il servizio riprenderà alle 23 e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico. Atm SpA informa inoltre che saranno aumentate anche le corse del tram e sarà attivo fino a quando tutte le persone non avranno lasciato l’impianto sportivo. I bus navetta faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex SS.114), in corrispondenza del bivio per lo stadio “Scoglio”.

Il concerto

Lo spettacolo di Ultimo promette di stupire grazie ad un allestimento imponente: oltre al palcoscenico imponente (60 x 22 metri), 900mq di schermo a dominare le retrovie per un’altezza di 18m, un massiccio impianto luci (più di 600 corpi illuminanti), e i visual suggestivi sviluppati da Galattico. Sarà presente anche un doppio allestimento sospeso a mezz’aria per alcuni componenti della band e piano al centro, una passerella centrale (50 mt) con un set piano e chitarra dall’estetica più urban che si sviluppa verso un palco B con un terzo pianoforte dedicato ai momenti acustici.

Ecco la band che accompagna Ultimo: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto ai violoncello, Tommaso Belli e Alessia Giuliani al violino, Marco Venturi alla viola, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, e Alice Tombola ai cori. La direzione musicale è affidata ad Andrea Rigonat.

La canzone “Alba”

Ci sarà spazio per far scatenare il pubblico e per momenti di riflessione, come l’interpretazione di “Alba”. Si legge nella presentazione del concerto: “Un vero e proprio quadro, realistico e volutamente crudo, che alla lirica delicata del brano contrappone immagini di guerra, a ricreare un clima quasi sospeso che riporta il pubblico alla realtà che quotidianamente vediamo da lontano: “t’immagini se tutto questo fosse la realtà”, che sul finale riavvolge il nastro sugli orrori e riporta la visione onirica di un mondo che torna alla normalità, alla pace, alla spensieratezza, esortando a immaginare uno scenario diverso da ciò che conosciamo”.

Dopo la tappa siciliana del 28 giugno, il tour si avvia alla sua conclusione con un ultimo concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario sul tour 2024. Ma prima ancora di conquistare lo Stadio Franco Scoglio, Ultimo guarda già avanti e si prepara al bis messinese nel 2025, il nuovo tour che per la quarta estate consecutiva lo vedrà dominare i palchi dei più grandi stadi italiani, toccando Messina il 18 luglio 2025.

Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno) si potrà acquistare, al prezzo di quattro euro, agli imbarchi della Caronte&Tourist; nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito -Torre Faro (Statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Mooney go, Drop ticket, Tabnet); e presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad Atm SpA.

