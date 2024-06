Ultimo fa il bis a Messina: allo stadio “Scoglio” pure nel 2025

Non solo il 28 giugno al San Filippo. La soddisfazione del sindaco Basile e dell'assessore Finoccharo

MESSINA – “La favola continua”. L’annuncio è del Comune di Messina, dopo l’ufficializzazione sulle pagine social del cantante: Ultimo fa il bis. Dopo il concerto del prossimo 28 giugno al San Filippo, canterà sempre allo stadio “Franco Scoglio” il 18 luglio 2025.

“Il cantautore romano ha colto tutti di sorpresa ieri sera, con l’annuncio ufficiale dal palco dell’Olimpico delle date del tour 2025. Tra queste, il 18 luglio 2025, Ultimo tornerà a Messina allo stadio Franco Scoglio”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro. Infatti, Ultimo proprio ieri sera dal palco dell’Olimpico di Roma ha svelato il programma della tournée per l’estate 2025 con queste parole: “Avevo detto che mi sarei fermato, ma con il vostro amore non mi muovo da qui”.

“State a Messina: da Vasco e Mengoni a Ultimo e Marracash”

“Non abbiamo ancora fatto in tempo ad apprezzare il concerto di Ultimo, già sold out, che tra pochissimi giorni, esattamente venerdì 28, lo vedrà protagonista allo stadio Franco Scoglio, e già la città di Messina è pronta ad accogliere il cantautore romano la prossima estate. Se gli eventi di questa estate, li abbiamo sintetizzati nel claim E-state a Messina 2024#unmaredidivertimento – proseguono il sindaco Basile e l’assessore Finocchiaro – con i già annunciati concerti di Vasco Rossi, Marco Mengoni e Marracash, e il nuovo ingresso di Ultimo, non possiamo che dire ancora una volta ‘state a Messina’ ed esprimere la nostra soddisfazione unitamente all’intera squadra di assessori e partecipate che a vario titolo lavoriamo per la città che vogliamo. Il tutto secondo la nostra visione strategica di promuovere il brand Messina e dove confluiscono in maniera sinergica i settori fondamentali della crescita della città. Una crescita – concludono Basile e Finocchiaro – che non passa solo dagli eventi musicali ma da tutto quello che gli stessi eventi riescono a mettere in moto dal settore sociale, economico, sportivo e turistico per rendere Messina protagonista nel panorama nazionale e internazionale”.

Uniche tappe siciliane quelle di Messina nel 2024 e 2025

Quella del 28 giugno è l’unica tappa in Sicilia per l’artista, protagonista indiscusso del live italiano la cui carriera decollata nel 2016, in pochissimo tempo già l’anno successivo con il suo primo album “Pianeti”, Ultimo ha ottenuto il disco d’oro e la certificazione di platino, e a seguire è stato un successo dietro l’altro.

Le altre date del tour 2025 con Messina il 18 luglio, sempre unica tappa in Sicilia sono: 29 giugno 2025 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil; 5 luglio 2025 Milano, Stadio San Siro; 2 luglio 2025 Ancona, Stadio del Conero; 10 luglio 2025 Roma, Stadio Olimpico; e 23 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola. I biglietti disponibili online dalle ore 14 di lunedì 24 giugno e dalle 11 di sabato 29 giugno nei punti vendita autorizzati.

Dopo Ultimo, domenica 30 giugno si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali. Marracash, invece, sarà a Messina, al San Filippo, il 5 luglio 2025. Il 24 luglio 2025 è a sua volta in cartellone allo stadio Marco Mengoni.

