Messina. Stasera “Vieni a palazzo” e “Cultura ed enogastronomia al binario 1”

Un fine settimana, quello di sabato 14, domenica 15, e ancora lunedì 16 dicembre di appuntamenti, ormai consolidati nella programma del Natale a Messina, promossi dall’Amministrazione comunale.

“Vieni a Palazzo” è il rinnovato appuntamento per offrire ai visitatori, guidati dal Fai Messina con il supporto di volontari della Protezione civile comunale e del Servizio civile nazionale, da gruppi Scout Agesci e Masci e da una delegazione di studenti universitari, la possibilità di ammirare da vicino i Palazzi storici della Città: palazzo Zanca, visita arricchita dall’inaugurazione della mostra in occasione del centenario del palazzo sede del Comune; il palazzo della Camera di Commercio e palazzo Mariani.

“Natale in Stazione” è l’iniziativa promossa in sinergia con Rfi Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS che proporrà una serie di attività, da Inside Out per i bambini e famiglie, a cura della Messina Social City, all’esposizione di modellini di nave traghetto presentati dall’associazione Ferrovie Siciliane; all’Enogastronomia al Binario 1, di lunedì 16, a cura di Its Albatros, NonsoloCibus e Associazione Cuochi, per rendere la Stazione centrale di Messina non solo luogo di transito ma anche punto di aggregazione, di accoglienza e di partecipazione della cittadinanza.

IL PROGRAMMA

“VIENI A PALAZZO” – 14 dicembre – ore 19 – 22

Palazzo Zanca. 1924 – 2024.

Ore 19 – Inaugurazione del Mostra del Centenario

Visite guidate: Stanza del Sindaco, Sala Giunta, Salone delle Bandiere, Sala Consiglio.

Palazzo della Camera di Commercio

Visite guidate: Salone della Borsa recentemente restaurato, Sala Giunta, Sala Consulta, Stanze del Presidente e del Segretario Generale e alle Opere d’Arte in esse contenute;

Gran Ballo Ottocentesco, a cura della Società di Danza messinese, diretta da Fabio Mollica (ore 20, 20.45, 21.30).

Palazzo MARIANI (Piazza Antonello)

Visita al Chiostro

Interventi Musicali a cura del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli”

“CULTURA, ENOGASTRONOMIA AL BINARIO 1” – Inside Out. Un viaggio tra le emozioni – Stazione Centrale di Messina

Sabato 14 dicembre – ore 17 – 20.30

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi

Inaugurazione spazio dedicato alla Fantasia a cura della Messina Social City

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

Inaugurazione spazio espositivo a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane

Domenica 15 dicembre

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi

ore 9.30 -13 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City;

ore 16 – 20 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City, Its Albatros, NonsoloCibus e Associazione Cuochi;

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

ore 9 – 20 – Esposizione tematica a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane;

Lunedì 16 dicembre

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse