Messina Street Fish, buona la prima. I messinesi si riprendono l'ex Seaflight VIDEO - Tempostretto

33 casette del gusto, due band e migliaia di cittadini. Hanno ballato sotto il pilone e assaporato pesce ma non solo

Di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ stato inaugurato al calare del sole: ecco le immagini della prima serata del Messina Street Fish. A tagliare il nastro sono stati il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro. Accanto a loro la mascotte dello Street Food Bracioleone.

Dopo il momento inaugurale e la soddisfazione dell’amministrazione per essere riusciti a recuperare e restituire alla città un luogo da troppi anni inutilizzabile, ovvero l’area dell’ex Seaflight, il villaggio ha aperto le porte ai cittadini.

Il primo evento nell’area dell’ex Seaflight

Odori e musica hanno pervaso lo spazio sotto il pilone, in una cornice magica con affaccio sullo Stretto di Messina. Per la prima volta i messinesi hanno potuto godere di un evento in questo luogo. Il primo di una lunga serie, in attesa che l’area si trasformi in un’arena da 5.000 posti.

Tanto street nello Stretto… ma non solo

33 le casette del gusto in cui assaggiare pesce ma non solo. Tutti gli espositori hanno lavorato fino a tarda sera mentre sul palco si alternavano prima il dj set di Luciano Fiorino e poi le esibizioni live della band dei giovanissimi “Uv4” provenienti da Patti e poi la nota band messinese “Approssimativi”.

Sul palco anche gli amministratori e l’organizzatore dello spin off del Messina Street Food Alberto Palella per un saluto e il tradizionale lancio delle magliette con il logo al pubblico presente, al grido del motto di questa prima edizione “Tanto street nello Stretto”.