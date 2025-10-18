Messina Street Food Fest 2025, a piazza Cairoli continua il viaggio nei sapori

Redazionale. Grande partecipaione "nel segno del gusto, della cultura e dell’inclusione". Il programma di oggi

Redazionale. MESSINA – Si accende sempre di più l’entusiasmo attorno alla settima edizione del Messina Street Food Fest, in corso a Piazza Cairoli, che anche ieri ha visto una partecipazione straordinaria di pubblico, confermandosi un evento capace di aggregare nel segno del gusto, della cultura e dell’inclusione.

Nel cuore della città, le 51 casette del food village propongono un viaggio unico attraverso le migliori specialità del cibo di strada, tra tradizione e novità, con proposte provenienti da tutta Italia. Un’occasione per scoprire nuovi sapori e ritrovare quelli più amati, in un’atmosfera calorosa e vivace.

Il pubblico è protagonista non solo nel gusto, ma anche nell’esperienza collettiva: la piazza è animata da una grande atmosfera di festa e condivisione, grazie a un ricco programma di spettacoli dal vivo, performance artistiche e musica per tutte le età.

Molto apprezzati in queste prime giornate sono stati anche gli show cooking solidali, che uniscono l’arte culinaria alla solidarietà: i proventi e le iniziative sostengono infatti CIRS Casa Famiglia, Mensa di S. Antonio, ABC – Amici dei Bambini in Corsia Onlus e Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina.

Nella giornata di ieri il festival ha, inoltre, aderito alla Giornata internazionale contro la povertà e per i senza dimora, attraverso un’intesa con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Messina e la cooperativa sociale Medihospes: numerose porzioni di street food sono state consegnate direttamente ai senza dimora, sia in strada che nelle strutture di accoglienza.

Il programma di oggi, sabato 18 ottobre

Spettacoli:

Ore 11:30 – “Cotti e Suonati” di Alfredo Reni

Ore 18:15 – Sfilata dei trampolieri tra le casette del food village.

Ore 19:00 – Spettacolo dei Joculares “CircumNaviGusto”

Ore 20:00 – DJ Set con Fabrizio Duca e Alfredo Reni

Ore 21:30 – Concerto live della band “Gli Approssimativi”

Ore 23:30 – DJ Set con Fabrizio Duca e Alfredo Reni

Gli show cooking

Ore 19:00 – Show cooking solidale con Roberta Caruso (da Bake Off Italia) e il maestro gelatiere Daniela Bonansinga. Le ricette proposte: OVUM – L’evoluzione dell’uovo, da forma semplice a creazione complessa e per gelato lo Schiumone.

Ore 21:00 – Show cooking solidale con lo chef Giuseppe Stilo e i docenti dell’IIS Antonello, Nino Iannazzo e Giuseppe Porco, che prepareranno, rispettivamente, I Tesori di Reggio, uno scrigno di pesce spada ripieno di melanzane, caciocavallo presidio Slow Food, spennellata di gel alla cipolla rossa di Tropea e olio al bergamotto affumicato. Versi d’autunno è gelato con cicchetto ‘Nobel Story’.

Orari di apertura della manifestazione:

Sabato 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00, domenica 19 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

Info utili: Per migliorare la partecipazione all’evento i parcheggi comunali del ‘Fosso’; di via La Farina e il multipiano Cavallotti, rimangono aperti h 24.

Articoli correlati